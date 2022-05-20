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Данные о заказах пользователей Delivery Club утекли в сеть - РИА Новости, 20.05.2022
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Данные о заказах пользователей Delivery Club утекли в сеть
Данные о заказах пользователей Delivery Club утекли в сеть - РИА Новости, 20.05.2022
Данные о заказах пользователей Delivery Club утекли в сеть
Delivery Club выявил утечку информации о заказах пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:28
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технологии
delivery club
гибдд мвд рф
сдэк
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Delivery Club выявил утечку информации о заказах пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.При этом, по информации сервиса доставки, злоумышленники не получили доступ к банковским реквизитам. Delivery Club пообещал сделать все возможное для предотвращения распространения этих данных.Кроме того, компания отметила, что намеревается провести дополнительный аудит внутренних систем и уже осуществляет комплекс мер для улучшения их защиты.Ранее Forbes выяснил, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, существенно дополнили ее. Теперь в ней появились данные из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников, а также списки публичных персон.
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технологии, delivery club, гибдд мвд рф, сдэк, forbes
11:28 20.05.2022 (обновлено: 11:52 20.05.2022)
 
Данные о заказах пользователей Delivery Club утекли в сеть

Сервис доставки еды Delivery Club обнаружил утечку данных о заказах пользователей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКурьеры службы доставки еды Delivery Club
Курьеры службы доставки еды Delivery Club - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Курьеры службы доставки еды Delivery Club. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Delivery Club выявил утечку информации о заказах пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
При этом, по информации сервиса доставки, злоумышленники не получили доступ к банковским реквизитам. Delivery Club пообещал сделать все возможное для предотвращения распространения этих данных.
Кроме того, компания отметила, что намеревается провести дополнительный аудит внутренних систем и уже осуществляет комплекс мер для улучшения их защиты.
Ранее Forbes выяснил, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, существенно дополнили ее. Теперь в ней появились данные из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников, а также списки публичных персон.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 18:41
Комитет Госдумы поддержал проект об усилении защиты персональных данных
 
ТехнологииDelivery ClubГИБДД МВД РФСДЭКForbes
 
 
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