https://ria.ru/20220520/biznes-1789673069.html

Данные о заказах пользователей Delivery Club утекли в сеть

Данные о заказах пользователей Delivery Club утекли в сеть - РИА Новости, 20.05.2022

Данные о заказах пользователей Delivery Club утекли в сеть

Delivery Club выявил утечку информации о заказах пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:28

2022-05-20T11:28

2022-05-20T11:52

технологии

delivery club

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Delivery Club выявил утечку информации о заказах пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.При этом, по информации сервиса доставки, злоумышленники не получили доступ к банковским реквизитам. Delivery Club пообещал сделать все возможное для предотвращения распространения этих данных.Кроме того, компания отметила, что намеревается провести дополнительный аудит внутренних систем и уже осуществляет комплекс мер для улучшения их защиты.Ранее Forbes выяснил, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, существенно дополнили ее. Теперь в ней появились данные из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников, а также списки публичных персон.

https://ria.ru/20220519/gosduma-1789564554.html

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2022

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технологии, delivery club, гибдд мвд рф, сдэк, forbes