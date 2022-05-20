https://ria.ru/20220520/biznes-1789673069.html
Данные о заказах пользователей Delivery Club утекли в сеть
Данные о заказах пользователей Delivery Club утекли в сеть - РИА Новости, 20.05.2022
Данные о заказах пользователей Delivery Club утекли в сеть
Delivery Club выявил утечку информации о заказах пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:28
2022-05-20T11:28
2022-05-20T11:52
технологии
delivery club
гибдд мвд рф
сдэк
forbes
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Delivery Club выявил утечку информации о заказах пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.При этом, по информации сервиса доставки, злоумышленники не получили доступ к банковским реквизитам. Delivery Club пообещал сделать все возможное для предотвращения распространения этих данных.Кроме того, компания отметила, что намеревается провести дополнительный аудит внутренних систем и уже осуществляет комплекс мер для улучшения их защиты.Ранее Forbes выяснил, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, существенно дополнили ее. Теперь в ней появились данные из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников, а также списки публичных персон.
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технологии, delivery club, гибдд мвд рф, сдэк, forbes
11:28 20.05.2022 (обновлено: 11:52 20.05.2022)
Данные о заказах пользователей Delivery Club утекли в сеть
Сервис доставки еды Delivery Club обнаружил утечку данных о заказах пользователей