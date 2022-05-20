https://ria.ru/20220520/biolaboratorii-1789688324.html

Спецоперация приостановила работу биолабораторий на Украине, заявила Яровая

Спецоперация приостановила работу биолабораторий на Украине, заявила Яровая - РИА Новости, 20.05.2022

Спецоперация приостановила работу биолабораторий на Украине, заявила Яровая

Благодаря проведению специальной военной операции РФ на территории Украины, деятельность американских биолабораторий там частично остановлена, заявила... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:33

2022-05-20T12:33

2022-05-20T12:47

ирина яровая

биолаборатории на украине

украина

в мире

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738885042_0:27:3304:1886_1920x0_80_0_0_c02498934691fd536ee03b93e1b60dac.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Благодаря проведению специальной военной операции РФ на территории Украины, деятельность американских биолабораторий там частично остановлена, заявила сопредседатель парламентской комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая."Несомненно, благодаря спецоперации, проводимой Россией в защиту ДНР и ЛНР, опасная и биоразведывательная деятельность США на Украине частично приостановлена", - подчеркнула она.Вместе с тем, Штаты продолжают "военное биологическое освоение в мире", добавила она."Если мы посмотрим на карту мира, мы увидим порядка 400 военных биологических лабораторий, созданных США", - добавила Яровая.

https://ria.ru/20220519/laboratorii-1789509498.html

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирина яровая, биолаборатории на украине, украина, в мире, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр