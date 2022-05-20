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Спецоперация приостановила работу биолабораторий на Украине, заявила Яровая - РИА Новости, 20.05.2022
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Спецоперация приостановила работу биолабораторий на Украине, заявила Яровая
Спецоперация приостановила работу биолабораторий на Украине, заявила Яровая - РИА Новости, 20.05.2022
Спецоперация приостановила работу биолабораторий на Украине, заявила Яровая
Благодаря проведению специальной военной операции РФ на территории Украины, деятельность американских биолабораторий там частично остановлена, заявила... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:33
2022-05-20T12:47
ирина яровая
биолаборатории на украине
украина
в мире
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Благодаря проведению специальной военной операции РФ на территории Украины, деятельность американских биолабораторий там частично остановлена, заявила сопредседатель парламентской комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая."Несомненно, благодаря спецоперации, проводимой Россией в защиту ДНР и ЛНР, опасная и биоразведывательная деятельность США на Украине частично приостановлена", - подчеркнула она.Вместе с тем, Штаты продолжают "военное биологическое освоение в мире", добавила она."Если мы посмотрим на карту мира, мы увидим порядка 400 военных биологических лабораторий, созданных США", - добавила Яровая.
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ирина яровая, биолаборатории на украине, украина, в мире, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
12:33 20.05.2022 (обновлено: 12:47 20.05.2022)
 
Спецоперация приостановила работу биолабораторий на Украине, заявила Яровая

Яровая: спецоперация частично остановила деятельность биолабораторий США на Украине

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Благодаря проведению специальной военной операции РФ на территории Украины, деятельность американских биолабораторий там частично остановлена, заявила сопредседатель парламентской комиссии по изучению деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая.
"Несомненно, благодаря спецоперации, проводимой Россией в защиту ДНР и ЛНР, опасная и биоразведывательная деятельность США на Украине частично приостановлена", - подчеркнула она.
Вместе с тем, Штаты продолжают "военное биологическое освоение в мире", добавила она.
"Если мы посмотрим на карту мира, мы увидим порядка 400 военных биологических лабораторий, созданных США", - добавила Яровая.
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-президента США Джорджа Буша-младшего
19 мая, 15:56
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Ирина Яроваябиолаборатории на УкраинеУкраинаВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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