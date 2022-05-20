https://ria.ru/20220520/bezhentsy-1789656262.html

Пара беженцев из Мариуполя поженилась в Благовещенске

Пара беженцев из Мариуполя поженилась в Благовещенске - РИА Новости, 20.05.2022

Пара беженцев из Мариуполя поженилась в Благовещенске

Беженцы из Мариуполя Артем и Евгения поженились в пятницу в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:16

2022-05-20T10:16

2022-05-20T10:16

россия

общество

мариуполь

благовещенск

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая – РИА Новости. Беженцы из Мариуполя Артем и Евгения поженились в пятницу в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.Артему 27 лет, Евгении – 25, познакомились они в Польше в 2020 году, где оба работали на заводе Samsung и жили 1,5 года в одном хостеле."Вернулись из Польши в Мариуполь, хотели оформить отношения, но началась эвакуация. Других вариантов для эвакуации, кроме России, не рассматривали. Мы были в Таганроге в пункте временного размещения, где нам предложили ехать в Благовещенск и воспользоваться программой по переселению соотечественников. Про Благовещенск мы знали только, что рядом Китай", - рассказал Артем Вербовский РИА Новости.Он также рассказал, что был в военном плену и очень переживал, что Евгения его не дождется, а когда вернулся, сделал предложение - вместо кольца он вручил девушке резинку для волос."Я когда выезжал из Мариуполя, надо было пройти фильтрацию, меня проверяли, чтобы удостовериться, что я не военный. Я там находился восемь дней, потом своим ходом добирался до другого города, где была Женя, 15 дней в общей сложности все это длилось, 122 километра я добирался к ней. Я вернулся – дождалась. Я снял резинку с волос и сказал: "Кольца у меня нет, держи, носи, пока я не куплю тебе кольцо. Будешь моей женой", - описал молодой человек историю пары.По словам Евгении, она в этот момент расплакалась.На церемонии бракосочетания присутствовали и другие беженцы, которые вместе с ребятами живут в пункте временного размещения в Благовещенске.

https://ria.ru/20220505/bezhentsy-1786911169.html

https://ria.ru/20220310/bezhentsy-1777399357.html

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мариуполь

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, мариуполь, благовещенск, амурская область