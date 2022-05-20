https://ria.ru/20220520/berluskoni-1789822882.html

Европа должна убедить Украину принять условия России, заявил Берлускони

Европа должна убедить Украину принять условия России, заявил Берлускони - РИА Новости, 20.05.2022

Европа должна убедить Украину принять условия России, заявил Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что Европа должен убедить украинские власти принять российские требования для урегулирования... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:12

2022-05-20T19:12

2022-05-20T21:00

в мире

маттео сальвини

киев

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сильвио берлускони

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РИМ, 20 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что Европа должен убедить украинские власти принять российские требования для урегулирования конфликта.По словам Берлускони, которого цитирует информагентство askanews, отправка вооружений на Украину делает Италию соучастницей конфликта. "Если мы должны посылать оружие, то лучше бы это так не афишировать", — сказал экс-премьер.Ранее Берлускони уже выражал сомнения в необходимости отправки тяжелого вооружения на Украину. Вопрос дальнейших поставок вооружений Киеву в последнее время выявил противоречия с линией правительства различных представителей поддерживающей его коалиции. Против новых военных грузов выступило руководство "Движения 5 звезд", потребовав проведения парламентских дебатов по данному вопросу. Аналогичную позицию занимает сейчас и верхушка партии "Лига", лидер которой Маттео Сальвини заявлял, что "диалог не готовят при помощи отправки оружия".На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220517/protest-1789113743.html

киев

италия

украина

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в мире, маттео сальвини, киев, италия, украина, движение 5 звезд, сильвио берлускони