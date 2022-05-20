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Европа должна убедить Украину принять условия России, заявил Берлускони - РИА Новости, 20.05.2022
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Европа должна убедить Украину принять условия России, заявил Берлускони
Европа должна убедить Украину принять условия России, заявил Берлускони - РИА Новости, 20.05.2022
Европа должна убедить Украину принять условия России, заявил Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что Европа должен убедить украинские власти принять российские требования для урегулирования... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:12
2022-05-20T21:00
в мире
маттео сальвини
киев
италия
украина
движение 5 звезд
сильвио берлускони
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РИМ, 20 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что Европа должен убедить украинские власти принять российские требования для урегулирования конфликта.По словам Берлускони, которого цитирует информагентство askanews, отправка вооружений на Украину делает Италию соучастницей конфликта. "Если мы должны посылать оружие, то лучше бы это так не афишировать", — сказал экс-премьер.Ранее Берлускони уже выражал сомнения в необходимости отправки тяжелого вооружения на Украину. Вопрос дальнейших поставок вооружений Киеву в последнее время выявил противоречия с линией правительства различных представителей поддерживающей его коалиции. Против новых военных грузов выступило руководство "Движения 5 звезд", потребовав проведения парламентских дебатов по данному вопросу. Аналогичную позицию занимает сейчас и верхушка партии "Лига", лидер которой Маттео Сальвини заявлял, что "диалог не готовят при помощи отправки оружия".На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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в мире, маттео сальвини, киев, италия, украина, движение 5 звезд, сильвио берлускони
19:12 20.05.2022 (обновлено: 21:00 20.05.2022)
 
Европа должна убедить Украину принять условия России, заявил Берлускони

Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Киев принять условия России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 20 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что Европа должен убедить украинские власти принять российские требования для урегулирования конфликта.

"Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина", — заявил лидер партии "Вперед, Италия" в Неаполе.

По словам Берлускони, которого цитирует информагентство askanews, отправка вооружений на Украину делает Италию соучастницей конфликта. "Если мы должны посылать оружие, то лучше бы это так не афишировать", — сказал экс-премьер.
Ранее Берлускони уже выражал сомнения в необходимости отправки тяжелого вооружения на Украину. Вопрос дальнейших поставок вооружений Киеву в последнее время выявил противоречия с линией правительства различных представителей поддерживающей его коалиции. Против новых военных грузов выступило руководство "Движения 5 звезд", потребовав проведения парламентских дебатов по данному вопросу. Аналогичную позицию занимает сейчас и верхушка партии "Лига", лидер которой Маттео Сальвини заявлял, что "диалог не готовят при помощи отправки оружия".
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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В миреМаттео СальвиниКиевИталияУкраинаДвижение 5 звездСильвио Берлускони
 
 
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