https://ria.ru/20220520/benzin-1789838263.html

Цены на бензин в США растут 11 дней подряд

Цены на бензин в США растут 11 дней подряд - РИА Новости, 20.05.2022

Цены на бензин в США растут 11 дней подряд

Бензин в США обновляет исторические ценовые максимумы 11 дней подряд, подорожав на 88% с начала президентства Джо Байдена, заявил лидер республиканского... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T20:24

2022-05-20T20:24

2022-05-20T20:24

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Бензин в США обновляет исторические ценовые максимумы 11 дней подряд, подорожав на 88% с начала президентства Джо Байдена, заявил лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.По данным Американской автомобильной ассоциации, галлон бензин (3,785 литра) в пятницу стоил 4,593 доллара."Сегодня одиннадцатый день рекордного роста цен на бензин. Поездки на работу, по делам, скромный семейный отпуск на автомобиле обходятся на 88% дороже, чем когда президент Байден присягал на Библии", - написал Макконнелл в Twitter.Самый дорогой бензин на заправках в штате Калифорния, где галлон в среднем стоит 6,064 доллара, а в отдельных округах достигает 7,049 доллара.Рост цен на горючее американская администрация называет "подорожанием Путина" и объясняет последствиями вводимых по всему миру ограничений на закупки российской нефти в рамках санкций за спецоперацию на Украине. Оппоненты Байдена напоминают о триллионных вливаниях в экономику в период коронавирусной пандемии и его изначальном курсе на поддержку "зеленой" энергетики в ущерб традиционным отраслям.Сами США полностью отказались от импорта из РФ нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В попытке нивелировать последствия американские власти проводят товарные интервенции в объеме порядка миллиона баррелей в сутки за счет национального стратегического резерва.

https://ria.ru/20220518/benzin-1789327520.html

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цены на нефть, сша, калифорния, украина