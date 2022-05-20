https://ria.ru/20220520/basta-1789469250.html

В Сети выйдет документальный фильм о Басте

В Сети выйдет документальный фильм о Басте - РИА Новости, 20.05.2022

В Сети выйдет документальный фильм о Басте

Документальная картина "Баста. Суперигра" о Василии Вакуленко и его творческом пути выйдет 24 мая в Сети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:44

2022-05-20T10:44

2022-05-20T10:44

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новости культуры

баста (василий вакуленко)

скриптонит (адиль жалелов)

константин хабенский

ростов-на-дону

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Документальная картина "Баста. Суперигра" о Василии Вакуленко и его творческом пути выйдет 24 мая в Сети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.В фильме рассказывается о первых выступлениях музыканта в Ростове-на-Дону, знакомстве с группой "Каста", отношениях с родителями, наркотиками, о "звездной болезни" и семейной жизни.Среди героев ленты родственники Василия: жена Елена, дочери Мария и Василиса. Впервые расскажет о сыне мама Басты. На экране появятся и коллеги музыканта: Алексей Долматов (Guf), Адиль Жалелов (Скриптонит), Александр Цихов (Смоки Мо), а также Константин Хабенский, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Сергей Шнуров и другие.Режиссер — Азат Григорян. Съемки продолжались более двух лет. И за это время для проекта накопилось более 500 часов видеоматериалов. "Фильм вызывает у меня разные эмоции – где-то очень тяжелые, потому что там много воспоминаний и архивных кадров, которые не видел никто. Но есть и много смешного. Жизнь научила меня тому, что нужно относиться к себе с иронией, а к другим – с большим вниманием", — признается Вакуленко.Проект "Баста. Суперигра" выйдет в онлайн-кинотеатре Kion и на YouTube-канале Gazgolder.

https://ria.ru/20220519/kino-1789275068.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, баста (василий вакуленко), скриптонит (адиль жалелов), константин хабенский, ростов-на-дону, кино и сериалы, музыка, иван ургант, guf (алексей долматов), дмитрий нагиев, шнур (сергей шнуров)