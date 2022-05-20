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В Сети выйдет документальный фильм о Басте - РИА Новости, 20.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220520/basta-1789469250.html
В Сети выйдет документальный фильм о Басте
В Сети выйдет документальный фильм о Басте - РИА Новости, 20.05.2022
В Сети выйдет документальный фильм о Басте
Документальная картина "Баста. Суперигра" о Василии Вакуленко и его творческом пути выйдет 24 мая в Сети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:44
2022-05-20T10:44
культура
новости культуры
баста (василий вакуленко)
скриптонит (адиль жалелов)
константин хабенский
ростов-на-дону
кино и сериалы
музыка
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Документальная картина "Баста. Суперигра" о Василии Вакуленко и его творческом пути выйдет 24 мая в Сети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.В фильме рассказывается о первых выступлениях музыканта в Ростове-на-Дону, знакомстве с группой "Каста", отношениях с родителями, наркотиками, о "звездной болезни" и семейной жизни.Среди героев ленты родственники Василия: жена Елена, дочери Мария и Василиса. Впервые расскажет о сыне мама Басты. На экране появятся и коллеги музыканта: Алексей Долматов (Guf), Адиль Жалелов (Скриптонит), Александр Цихов (Смоки Мо), а также Константин Хабенский, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Сергей Шнуров и другие.Режиссер — Азат Григорян. Съемки продолжались более двух лет. И за это время для проекта накопилось более 500 часов видеоматериалов. "Фильм вызывает у меня разные эмоции – где-то очень тяжелые, потому что там много воспоминаний и архивных кадров, которые не видел никто. Но есть и много смешного. Жизнь научила меня тому, что нужно относиться к себе с иронией, а к другим – с большим вниманием", — признается Вакуленко.Проект "Баста. Суперигра" выйдет в онлайн-кинотеатре Kion и на YouTube-канале Gazgolder.
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новости культуры, баста (василий вакуленко), скриптонит (адиль жалелов), константин хабенский, ростов-на-дону, кино и сериалы, музыка, иван ургант, guf (алексей долматов), дмитрий нагиев, шнур (сергей шнуров)
10:44 20.05.2022
 
В Сети выйдет документальный фильм о Басте

Документальный фильм о творческом пути Басты выйдет в Сети 24 мая

© предоставлено пресс-службой KionКадр из фильма "Баста. Суперигра"
Кадр из фильма Баста. Суперигра
© предоставлено пресс-службой Kion
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Документальная картина "Баста. Суперигра" о Василии Вакуленко и его творческом пути выйдет 24 мая в Сети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
В фильме рассказывается о первых выступлениях музыканта в Ростове-на-Дону, знакомстве с группой "Каста", отношениях с родителями, наркотиками, о "звездной болезни" и семейной жизни.
© предоставлено пресс-службой KionКадр из фильма "Баста. Суперигра"
Кадр из фильма Баста. Суперигра
1 из 4
Кадр из фильма "Баста. Суперигра"
© предоставлено пресс-службой Kion
© предоставлено пресс-службой Kion

Сцена из фильма "Баста. Суперигра"

Кадр из фильма Баста. Суперигра
2 из 4

Сцена из фильма "Баста. Суперигра"

© предоставлено пресс-службой Kion
© предоставлено пресс-службой Kion

Эпизод из фильма "Баста. Суперигра"

Кадр из фильма Баста. Суперигра
3 из 4

Эпизод из фильма "Баста. Суперигра"

© предоставлено пресс-службой Kion
© предоставлено пресс-службой Kion

Фрагмент из фильма "Баста. Суперигра"

Кадр из фильма Баста. Суперигра
4 из 4

Фрагмент из фильма "Баста. Суперигра"

© предоставлено пресс-службой Kion
1 из 4
Кадр из фильма "Баста. Суперигра"
© предоставлено пресс-службой Kion
2 из 4

Сцена из фильма "Баста. Суперигра"

© предоставлено пресс-службой Kion
3 из 4

Эпизод из фильма "Баста. Суперигра"

© предоставлено пресс-службой Kion
4 из 4

Фрагмент из фильма "Баста. Суперигра"

© предоставлено пресс-службой Kion
Среди героев ленты родственники Василия: жена Елена, дочери Мария и Василиса. Впервые расскажет о сыне мама Басты. На экране появятся и коллеги музыканта: Алексей Долматов (Guf), Адиль Жалелов (Скриптонит), Александр Цихов (Смоки Мо), а также Константин Хабенский, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Сергей Шнуров и другие.
Режиссер — Азат Григорян. Съемки продолжались более двух лет. И за это время для проекта накопилось более 500 часов видеоматериалов.
"Фильм вызывает у меня разные эмоции – где-то очень тяжелые, потому что там много воспоминаний и архивных кадров, которые не видел никто. Но есть и много смешного. Жизнь научила меня тому, что нужно относиться к себе с иронией, а к другим – с большим вниманием", — признается Вакуленко.
Проект "Баста. Суперигра" выйдет в онлайн-кинотеатре Kion и на YouTube-канале Gazgolder.
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КультураНовости культурыБаста (Василий Вакуленко)Скриптонит (Адиль Жалелов)Константин ХабенскийРостов-на-ДонуКино и сериалыМузыкаИван УргантGuf (Алексей Долматов)Дмитрий НагиевШнур (Сергей Шнуров)
 
 
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