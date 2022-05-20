https://ria.ru/20220520/azovstal-1789860323.html

Комбриг украинских морпехов признал сдачу в плен боевиков с "Азовстали"

Комбриг украинских морпехов признал сдачу в плен боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 20.05.2022

Комбриг украинских морпехов признал сдачу в плен боевиков с "Азовстали"

Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной "Волына") подтвердил сдачу в плен боевиков, укрывавшихся на... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T23:54

2022-05-20T23:54

2022-05-20T23:54

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ДОНЕЦК, 20 май - РИА Новости. Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной "Волына") подтвердил сдачу в плен боевиков, укрывавшихся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе."Майор Волынский Сергей Ярославович, временно исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты", - сказал он на видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.На вопрос о его позывном он отвечает: "Волына"."Вследствие ведения боевых действий попал на территорию завода "Азовсталь", откуда сдались в плен", - говорит он.На вопрос о том, все ли вышли с территории "Азовстали", Волынский отвечает: "Вся 36-я бригада находится сейчас здесь, со мной. На территории завода морпехов больше нет ".

https://ria.ru/20220518/plennye-1789195329.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, мариуполь, азовсталь, россия