https://ria.ru/20220520/azovstal-1789860323.html
Комбриг украинских морпехов признал сдачу в плен боевиков с "Азовстали"
Комбриг украинских морпехов признал сдачу в плен боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 20.05.2022
Комбриг украинских морпехов признал сдачу в плен боевиков с "Азовстали"
Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной "Волына") подтвердил сдачу в плен боевиков, укрывавшихся на... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T23:54
2022-05-20T23:54
2022-05-20T23:54
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ДОНЕЦК, 20 май - РИА Новости. Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной "Волына") подтвердил сдачу в плен боевиков, укрывавшихся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе."Майор Волынский Сергей Ярославович, временно исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты", - сказал он на видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.На вопрос о его позывном он отвечает: "Волына"."Вследствие ведения боевых действий попал на территорию завода "Азовсталь", откуда сдались в плен", - говорит он.На вопрос о том, все ли вышли с территории "Азовстали", Волынский отвечает: "Вся 36-я бригада находится сейчас здесь, со мной. На территории завода морпехов больше нет ".
https://ria.ru/20220518/plennye-1789195329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, мариуполь, азовсталь, россия
Комбриг украинских морпехов признал сдачу в плен боевиков с "Азовстали"
Комбриг украинских морпехов Волынский признал сдачу в плен боевиков с "Азовстали"
ДОНЕЦК, 20 май - РИА Новости.
Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной "Волына") подтвердил
сдачу в плен боевиков, укрывавшихся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
"Майор Волынский Сергей Ярославович, временно исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты", - сказал он на видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
На вопрос о его позывном он отвечает: "Волына".
"Вследствие ведения боевых действий попал на территорию завода "Азовсталь", откуда сдались в плен", - говорит он.
На вопрос о том, все ли вышли с территории "Азовстали", Волынский отвечает: "Вся 36-я бригада находится сейчас здесь, со мной. На территории завода морпехов больше нет ".