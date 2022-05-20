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Комбриг украинских морпехов признал сдачу в плен боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/azovstal-1789860323.html
Комбриг украинских морпехов признал сдачу в плен боевиков с "Азовстали"
Комбриг украинских морпехов признал сдачу в плен боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 20.05.2022
Комбриг украинских морпехов признал сдачу в плен боевиков с "Азовстали"
Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной "Волына") подтвердил сдачу в плен боевиков, укрывавшихся на... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T23:54
2022-05-20T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
мариуполь
азовсталь
россия
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ДОНЕЦК, 20 май - РИА Новости. Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной "Волына") подтвердил сдачу в плен боевиков, укрывавшихся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе."Майор Волынский Сергей Ярославович, временно исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты", - сказал он на видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.На вопрос о его позывном он отвечает: "Волына"."Вследствие ведения боевых действий попал на территорию завода "Азовсталь", откуда сдались в плен", - говорит он.На вопрос о том, все ли вышли с территории "Азовстали", Волынский отвечает: "Вся 36-я бригада находится сейчас здесь, со мной. На территории завода морпехов больше нет ".
https://ria.ru/20220518/plennye-1789195329.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, мариуполь, азовсталь, россия
23:54 20.05.2022
 
Комбриг украинских морпехов признал сдачу в плен боевиков с "Азовстали"

Комбриг украинских морпехов Волынский признал сдачу в плен боевиков с "Азовстали"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе
Колонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками выезжает с территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Колонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 май - РИА Новости. Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной "Волына") подтвердил сдачу в плен боевиков, укрывавшихся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
"Майор Волынский Сергей Ярославович, временно исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты", - сказал он на видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
На вопрос о его позывном он отвечает: "Волына".
"Вследствие ведения боевых действий попал на территорию завода "Азовсталь", откуда сдались в плен", - говорит он.
На вопрос о том, все ли вышли с территории "Азовстали", Волынский отвечает: "Вся 36-я бригада находится сейчас здесь, со мной. На территории завода морпехов больше нет ".
Сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов привезли в следственный изолятор в Еленовке - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 13:58Специальная военная операция на Украине
Сдались безоговорочно: пленные украинские боевики с "Азовстали"
 
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