https://ria.ru/20220520/azovstal-1789847272.html

"Командира" нацистов вывезли с "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле

"Командира" нацистов вывезли с "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле - РИА Новости, 20.05.2022

"Командира" нацистов вывезли с "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле

Сдавшийся в плен командир нацбата "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) был вывезен с территории "Азовстали" на броневике, чтобы исключить... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T21:48

2022-05-20T21:48

2022-05-20T23:01

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сдавшийся в плен командир нацбата "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) был вывезен с территории "Азовстали" на броневике, чтобы исключить расправу над ним местных жителей, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый "командир" нацистов "Азова" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле", - сказал генерал на брифинге.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Выход последних украинских боевиков с «Азовстали» Минобороны опубликовало видео выхода последних украинских боевиков с «Азовстали» 2022-05-20T21:48 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, мариуполь, азовсталь, россия, ситуация в днр и лнр, в мире