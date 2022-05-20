https://ria.ru/20220520/azovstal-1789847272.html
"Командира" нацистов вывезли с "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле
"Командира" нацистов вывезли с "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле - РИА Новости, 20.05.2022
"Командира" нацистов вывезли с "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле
Сдавшийся в плен командир нацбата "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) был вывезен с территории "Азовстали" на броневике, чтобы исключить... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T21:48
2022-05-20T21:48
2022-05-20T23:01
украина
специальная военная операция на украине
мариуполь
азовсталь
россия
ситуация в днр и лнр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789855041_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7537b828e572ac19c7fd1ce5defb8a08.png
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сдавшийся в плен командир нацбата "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) был вывезен с территории "Азовстали" на броневике, чтобы исключить расправу над ним местных жителей, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый "командир" нацистов "Азова" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле", - сказал генерал на брифинге.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
украина
мариуполь
азовсталь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789855041_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac259dce1aea1663f9a6dc9731b6e482.png
Выход последних украинских боевиков с «Азовстали»
Минобороны опубликовало видео выхода последних украинских боевиков с «Азовстали»
2022-05-20T21:48
true
PT2M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мариуполь, азовсталь, россия, ситуация в днр и лнр, в мире
21:48 20.05.2022 (обновлено: 23:01 20.05.2022)
"Командира" нацистов вывезли с "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле
"Командира" нацистов вывезли с "Азовстали" в броневике, чтобы исключить расправу над ним