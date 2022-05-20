https://ria.ru/20220520/azovstal-1789845568.html

Симоньян сообщила, что с "Азовстали" в Мариуполе вышли все

Симоньян сообщила, что с "Азовстали" в Мариуполе вышли все - РИА Новости, 20.05.2022

Симоньян сообщила, что с "Азовстали" в Мариуполе вышли все

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что с "Азовстали" в Мариуполе, где были заблокированы украинские националисты, вышли... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T21:34

2022-05-20T21:34

2022-05-20T22:33

в мире

специальная военная операция на украине

россия

украина

азовсталь

мариуполь

маргарита симоньян

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что с "Азовстали" в Мариуполе, где были заблокированы украинские националисты, вышли все."С Азовстали все вышли", — написал она в Telegram-канале.В Минобороны также заявили, что территория комбината и Мариуполя полностью освобождены. Последней в плен сдалась группа из 531-го боевика. Всего оружие сложили 2439 человек.В ведомстве отметили, что украинские войска и боевики из неонацистского батальона "Азов" были заблокирована на территории комбината с 21 апреля.Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины, против членов которого в России возбуждены уголовные дела, было создано после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов — не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".Кроме того, в феврале этого года в СК заявили, что получили неопровержимые доказательства совершения боевиками "Азова" и "Правого сектора"* жестоких преступлений против мирных граждан Донбасса.Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев", в частности, пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались мирными жителями как "живым щитом"."Азов" использовал нацистскую символику. На эмблеме подразделения изображен "волчий крюк" — символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых частей, в том числе танковой дивизии СС "Рейх".Помимо этого, "Волчий крюк" был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". Также на эмблеме "Азова" присутствует эзотерический символ солнца, впервые появившийся в Третьем рейхе у оккультистов из СС.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220518/azov-1789192529.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, азовсталь, мариуполь, маргарита симоньян