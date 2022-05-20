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Француз вернулся с Украины и обратился к Макрону из-за боевиков "Азова" - РИА Новости, 20.05.2022
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Француз вернулся с Украины и обратился к Макрону из-за боевиков "Азова"
Француз вернулся с Украины и обратился к Макрону из-за боевиков "Азова" - РИА Новости, 20.05.2022
Француз вернулся с Украины и обратился к Макрону из-за боевиков "Азова"
Французские власти во главе с президентом Эммануэлем Макроном должны объяснить, почему Париж поставляет оружие неонацистам из полка "Азов", заявил в эфире Sud... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T06:29
2022-05-20T10:58
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
батальон "азов"
эммануэль макрон
франция
адриен боке
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Французские власти во главе с президентом Эммануэлем Макроном должны объяснить, почему Париж поставляет оружие неонацистам из полка "Азов", заявил в эфире Sud Radio бывший военный Адриен Боке, ранее посетивший Украину с гуманитарной миссией.Экс-военный высказал мнение, что, пользуясь западным оружием, которое получило ВСУ, неонацисты из "Азова" легитимизируют свое положение в официальных украинских структурах. Он также предположил, что лично французский лидер осознает неоднозначность сложившейся ситуации."Почему Макрон не ездит на Украину? По-моему, он начинает понимать, что французское оружие и французские боеприпасы попадают в руки неонацистов", — указал Боке.Волонтер также добавил, что две трети военных в стране возмущены поставками западного оружия членам "Азова".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220518/azov-1789192529.html
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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, батальон "азов", эммануэль макрон, франция, адриен боке, владимир путин, россия
06:29 20.05.2022 (обновлено: 10:58 20.05.2022)
 
Француз вернулся с Украины и обратился к Макрону из-за боевиков "Азова"

Вернувшийся с Украины волонтер Боке обратился к главе Франции Макрону из-за помощи "Азову"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПленные украинских боевики из неонацистского полка "Азов"
Пленные украинских боевики из неонацистского полка Азов - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пленные украинских боевики из неонацистского полка "Азов". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Французские власти во главе с президентом Эммануэлем Макроном должны объяснить, почему Париж поставляет оружие неонацистам из полка "Азов", заявил в эфире Sud Radio бывший военный Адриен Боке, ранее посетивший Украину с гуманитарной миссией.

"Я хочу задать очень простой вопрос и обращаюсь к французскому правительству. Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?" — сказал он.

Экс-военный высказал мнение, что, пользуясь западным оружием, которое получило ВСУ, неонацисты из "Азова" легитимизируют свое положение в официальных украинских структурах. Он также предположил, что лично французский лидер осознает неоднозначность сложившейся ситуации.
"Почему Макрон не ездит на Украину? По-моему, он начинает понимать, что французское оружие и французские боеприпасы попадают в руки неонацистов", — указал Боке.
Националисты полка Азов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 17:09Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Полк "Азов". Лаборатория фашизмаЗападная пропаганда продолжает показывать защитников Мариуполя героями-мучениками, но с каждым днем делать это все сложнее. Они причастны к убийствам, зверским пыткам, в том числе женщин и подростков. Для жителей Донбасса "Азов" — символ ада и многолетнего террора.
Волонтер также добавил, что две трети военных в стране возмущены поставками западного оружия членам "Азова".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Боец батальона Азов - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 14:43Специальная военная операция на Украине
Волонтер: боевики "Азова" стреляли в голову пленным российским военным
 
В миреУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныБатальон "Азов"Эммануэль МакронФранцияАдриен БокеВладимир ПутинРоссия
 
 
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