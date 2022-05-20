https://ria.ru/20220520/azov-1789637650.html

Француз вернулся с Украины и обратился к Макрону из-за боевиков "Азова"

Француз вернулся с Украины и обратился к Макрону из-за боевиков "Азова" - РИА Новости, 20.05.2022

Француз вернулся с Украины и обратился к Макрону из-за боевиков "Азова"

Французские власти во главе с президентом Эммануэлем Макроном должны объяснить, почему Париж поставляет оружие неонацистам из полка "Азов", заявил в эфире Sud... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T06:29

2022-05-20T06:29

2022-05-20T10:58

в мире

украина

донбасс

вооруженные силы украины

батальон "азов"

эммануэль макрон

франция

адриен боке

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789422402_0:46:1758:1035_1920x0_80_0_0_05267e14d154b431987ea2bb176ccfa6.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Французские власти во главе с президентом Эммануэлем Макроном должны объяснить, почему Париж поставляет оружие неонацистам из полка "Азов", заявил в эфире Sud Radio бывший военный Адриен Боке, ранее посетивший Украину с гуманитарной миссией.Экс-военный высказал мнение, что, пользуясь западным оружием, которое получило ВСУ, неонацисты из "Азова" легитимизируют свое положение в официальных украинских структурах. Он также предположил, что лично французский лидер осознает неоднозначность сложившейся ситуации."Почему Макрон не ездит на Украину? По-моему, он начинает понимать, что французское оружие и французские боеприпасы попадают в руки неонацистов", — указал Боке.Волонтер также добавил, что две трети военных в стране возмущены поставками западного оружия членам "Азова".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220518/azov-1789192529.html

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788127554.html

украина

донбасс

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, батальон "азов", эммануэль макрон, франция, адриен боке, владимир путин, россия