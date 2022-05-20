https://ria.ru/20220520/avtovaz-1789739389.html

Источник: главой "АвтоВАЗа" назначат вице-губернатора Петербурга Соколова

Источник: главой "АвтоВАЗа" назначат вице-губернатора Петербурга Соколова - РИА Новости, 20.05.2022

Источник: главой "АвтоВАЗа" назначат вице-губернатора Петербурга Соколова

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов уходит с должности и может быть назначен главой "АвтоВАЗа", сообщил РИА Новости источник в транспортной сфере. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:55

2022-05-20T14:55

2022-05-20T15:19

автоваз

санкт-петербург

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775519155_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_fe29d712f83cb662e76c5fe5b2a87e9b.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов уходит с должности и может быть назначен главой "АвтоВАЗа", сообщил РИА Новости источник в транспортной сфере."Да, Максим Юрьевич Соколов уходит с должности вице-губернатора города. Его могут назначить главой "АвтоВАЗа", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220517/avtovaz-1789103100.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

автоваз, санкт-петербург, бизнес