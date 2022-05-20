https://ria.ru/20220520/avtovaz-1789739389.html
Источник: главой "АвтоВАЗа" назначат вице-губернатора Петербурга Соколова
Источник: главой "АвтоВАЗа" назначат вице-губернатора Петербурга Соколова - РИА Новости, 20.05.2022
Источник: главой "АвтоВАЗа" назначат вице-губернатора Петербурга Соколова
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов уходит с должности и может быть назначен главой "АвтоВАЗа", сообщил РИА Новости источник в транспортной сфере. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:55
2022-05-20T14:55
2022-05-20T15:19
автоваз
санкт-петербург
бизнес
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов уходит с должности и может быть назначен главой "АвтоВАЗа", сообщил РИА Новости источник в транспортной сфере."Да, Максим Юрьевич Соколов уходит с должности вице-губернатора города. Его могут назначить главой "АвтоВАЗа", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220517/avtovaz-1789103100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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автоваз, санкт-петербург, бизнес
14:55 20.05.2022 (обновлено: 15:19 20.05.2022)
Источник: главой "АвтоВАЗа" назначат вице-губернатора Петербурга Соколова
Источник: вице-губернатор Санкт-Петербурга Соколов может быть назначен главой "АвтоВАЗа"