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Источник: главой "АвтоВАЗа" назначат вице-губернатора Петербурга Соколова - РИА Новости, 20.05.2022
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Источник: главой "АвтоВАЗа" назначат вице-губернатора Петербурга Соколова
Источник: главой "АвтоВАЗа" назначат вице-губернатора Петербурга Соколова - РИА Новости, 20.05.2022
Источник: главой "АвтоВАЗа" назначат вице-губернатора Петербурга Соколова
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов уходит с должности и может быть назначен главой "АвтоВАЗа", сообщил РИА Новости источник в транспортной сфере. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:55
2022-05-20T15:19
автоваз
санкт-петербург
бизнес
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов уходит с должности и может быть назначен главой "АвтоВАЗа", сообщил РИА Новости источник в транспортной сфере."Да, Максим Юрьевич Соколов уходит с должности вице-губернатора города. Его могут назначить главой "АвтоВАЗа", - сказал собеседник агентства.
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санкт-петербург
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автоваз, санкт-петербург, бизнес
14:55 20.05.2022 (обновлено: 15:19 20.05.2022)
 
Источник: главой "АвтоВАЗа" назначат вице-губернатора Петербурга Соколова

Источник: вице-губернатор Санкт-Петербурга Соколов может быть назначен главой "АвтоВАЗа"

© РИА Новости / Дмитрий Каса / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт №6 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
Контрольно-пропускной пункт №6 предприятия АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Каса
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Контрольно-пропускной пункт №6 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов уходит с должности и может быть назначен главой "АвтоВАЗа", сообщил РИА Новости источник в транспортной сфере.
"Да, Максим Юрьевич Соколов уходит с должности вице-губернатора города. Его могут назначить главой "АвтоВАЗа", - сказал собеседник агентства.
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 18:39
Кандидатуру нового директора "АвтоВАЗа" пока не утвердили, заявил Мантуров
 
АвтоВАЗСанкт-ПетербургБизнес
 
 
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