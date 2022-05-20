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Шубаев: Avito может стать первым российским IPO в новой реальности - РИА Новости, 20.05.2022
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Шубаев: Avito может стать первым российским IPO в новой реальности
Шубаев: Avito может стать первым российским IPO в новой реальности - РИА Новости, 20.05.2022
Шубаев: Avito может стать первым российским IPO в новой реальности
Интернет-сервис Avito мог бы стать идеальным первым IPO на внутреннем рынке РФ в существующей реальности, однако найти покупателей на этот актив будет сложно... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:51
2022-05-20T11:51
россия
avito
экономика
бизнес
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости/Прайм. Интернет-сервис Avito мог бы стать идеальным первым IPO на внутреннем рынке РФ в существующей реальности, однако найти покупателей на этот актив будет сложно из-за большого размера возможной сделки, рассказал РИА Новости вице-президент Advance Capital Артур Шубаев.Ранее в пятницу главный акционер Avito голландская группа Prosus объявил о выходе из российского бизнеса и поиске покупателя."Avito - уникальный актив для рынка, а также является одним из бенефициаров текущей рыночной ситуации, но огромный размер возможной сделки осложняет поиск покупателей. Если говорить про IPO, то, хотя очевидно, что выход на иностранные биржи закрыт, можно сделать размещение на локальной бирже, задействовав ресурс в том числе розничных инвесторов. Avito мог бы быть идеальным первым российским национальным IPO в существующей реальности", - сказал Шубаев.По его словам, приход новых инвесторов или IPO "может добавить гибкости для команды по реализации различных опций на российском рынке".Avito является частью OLX Group (принадлежит Prosus), которая управляет более 20 брендами на рынке ресурсов по размещению объявлений. В конце марта группа объявила о выделении российского бизнеса Avito, источник РИА Новости тогда сообщал, что российское подразделение продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров.Prosus - один из крупнейших мировых инвесторов в области технологий. Компания, в частности, инвестировала в такие компании, как Avito и Mail.ru (теперь VK) в РФ.Avito - интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах от частных лиц и компаний. В России основным юрлицом Avito является ООО "Кех Екоммерц", которое на 100% принадлежит голландской OLX Global B.V.
https://ria.ru/20220405/avito-1781894312.html
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россия, avito, экономика, бизнес
11:51 20.05.2022
 

Шубаев: Avito может стать первым российским IPO в новой реальности

© Фото : предоставлено пресс-службой АвитоОфис компании "Аvito"
Офис компании Аvito - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Авито
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости/Прайм. Интернет-сервис Avito мог бы стать идеальным первым IPO на внутреннем рынке РФ в существующей реальности, однако найти покупателей на этот актив будет сложно из-за большого размера возможной сделки, рассказал РИА Новости вице-президент Advance Capital Артур Шубаев.
Ранее в пятницу главный акционер Avito голландская группа Prosus объявил о выходе из российского бизнеса и поиске покупателя.
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"Avito - уникальный актив для рынка, а также является одним из бенефициаров текущей рыночной ситуации, но огромный размер возможной сделки осложняет поиск покупателей. Если говорить про IPO, то, хотя очевидно, что выход на иностранные биржи закрыт, можно сделать размещение на локальной бирже, задействовав ресурс в том числе розничных инвесторов. Avito мог бы быть идеальным первым российским национальным IPO в существующей реальности", - сказал Шубаев.
По его словам, приход новых инвесторов или IPO "может добавить гибкости для команды по реализации различных опций на российском рынке".
Avito является частью OLX Group (принадлежит Prosus), которая управляет более 20 брендами на рынке ресурсов по размещению объявлений. В конце марта группа объявила о выделении российского бизнеса Avito, источник РИА Новости тогда сообщал, что российское подразделение продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров.
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Prosus - один из крупнейших мировых инвесторов в области технологий. Компания, в частности, инвестировала в такие компании, как Avito и Mail.ru (теперь VK) в РФ.
Avito - интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах от частных лиц и компаний. В России основным юрлицом Avito является ООО "Кех Екоммерц", которое на 100% принадлежит голландской OLX Global B.V.
 
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