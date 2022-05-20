Противники Пашиняна окружили гостиницу, где пройдет форум по демократии
Противники Пашиняна окружили гостиницу, где пройдет форум по вопросам демократии
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, окружили гостиницу в центре Еревана, где пройдет форум по вопросам демократии, в котором, по данным протестующих участвуют сам Пашинян и посол США.
"По нашим данным, сегодня в гостинице "Мариотт" пройдет обсуждение, в котором должны участвовать Никол Пашинян и посол США в Армении Линн Трейси. Мы пришли сюда, чтобы заявить, что человеку (послу США – ред.), который содействует установлению диктатуры в стране, называя это демократическим процессом, нечего делать в Армении. Мы пришли сказать, что у Никола Пашиняна нет власти в Армении", - сказал один организаторов акции.
По его словам, нынешнее руководство страны пришло к власти под лозунгами демократии. "Сейчас в стране кризис демократии", - отметил он.
Протестующие скандируют лозунги с требованием отставки Пашиняна. Полиция выставила плотное оцепление вокруг гостиницы.
Ранее Посол США в Ереване Линн Трейси заявила о решимости Соединенных Штатов Америки содействовать демократическим и экономическим реформам в Армении. По ее словам, Вашингтон "стремимся помочь армянскому народу построить такое будущее, в основе которого лежат общие демократические ценности и путь, который армянский народ выбрал в 2018 году, и еще раз подтвердил в 2021 году во время парламентских выборов".
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.