Рейтинг@Mail.ru
Противники Пашиняна окружили гостиницу, где пройдет форум по демократии - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/armeniya-1789671931.html
Противники Пашиняна окружили гостиницу, где пройдет форум по демократии
Противники Пашиняна окружили гостиницу, где пройдет форум по демократии - РИА Новости, 20.05.2022
Противники Пашиняна окружили гостиницу, где пройдет форум по демократии
Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, окружили гостиницу в центре Еревана, где пройдет форум по вопросам демократии, в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:25
2022-05-20T11:25
в мире
никол пашинян
армения
сша
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788940700_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea1ce49a1d3ee43930364cf1085cdee2.jpg
ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, окружили гостиницу в центре Еревана, где пройдет форум по вопросам демократии, в котором, по данным протестующих участвуют сам Пашинян и посол США."По нашим данным, сегодня в гостинице "Мариотт" пройдет обсуждение, в котором должны участвовать Никол Пашинян и посол США в Армении Линн Трейси. Мы пришли сюда, чтобы заявить, что человеку (послу США – ред.), который содействует установлению диктатуры в стране, называя это демократическим процессом, нечего делать в Армении. Мы пришли сказать, что у Никола Пашиняна нет власти в Армении", - сказал один организаторов акции.По его словам, нынешнее руководство страны пришло к власти под лозунгами демократии. "Сейчас в стране кризис демократии", - отметил он.Протестующие скандируют лозунги с требованием отставки Пашиняна. Полиция выставила плотное оцепление вокруг гостиницы.Ранее Посол США в Ереване Линн Трейси заявила о решимости Соединенных Штатов Америки содействовать демократическим и экономическим реформам в Армении. По ее словам, Вашингтон "стремимся помочь армянскому народу построить такое будущее, в основе которого лежат общие демократические ценности и путь, который армянский народ выбрал в 2018 году, и еще раз подтвердил в 2021 году во время парламентских выборов".С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220518/protesty-1789259900.html
https://ria.ru/20220515/protesty-1788706262.html
армения
сша
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788940700_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_eec909a5334546887a7a6adebb271e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никол пашинян, армения, сша, ереван
11:25 20.05.2022
 
Противники Пашиняна окружили гостиницу, где пройдет форум по демократии

Противники Пашиняна окружили гостиницу, где пройдет форум по вопросам демократии

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване
Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции и участники шествия сторонников армянской оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, окружили гостиницу в центре Еревана, где пройдет форум по вопросам демократии, в котором, по данным протестующих участвуют сам Пашинян и посол США.
"По нашим данным, сегодня в гостинице "Мариотт" пройдет обсуждение, в котором должны участвовать Никол Пашинян и посол США в Армении Линн Трейси. Мы пришли сюда, чтобы заявить, что человеку (послу США – ред.), который содействует установлению диктатуры в стране, называя это демократическим процессом, нечего делать в Армении. Мы пришли сказать, что у Никола Пашиняна нет власти в Армении", - сказал один организаторов акции.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 15:48
Пашинян провел заседание Совбеза Армении на фоне акций протеста
По его словам, нынешнее руководство страны пришло к власти под лозунгами демократии. "Сейчас в стране кризис демократии", - отметил он.
Протестующие скандируют лозунги с требованием отставки Пашиняна. Полиция выставила плотное оцепление вокруг гостиницы.
Ранее Посол США в Ереване Линн Трейси заявила о решимости Соединенных Штатов Америки содействовать демократическим и экономическим реформам в Армении. По ее словам, Вашингтон "стремимся помочь армянскому народу построить такое будущее, в основе которого лежат общие демократические ценности и путь, который армянский народ выбрал в 2018 году, и еще раз подтвердил в 2021 году во время парламентских выборов".
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Вице-спикер парламента от блока Айастан Ишхан Сагателян - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 21:57
В Армении противники Пашиняна планируют придать протестам новый размах
 
В миреНикол ПашинянАрменияСШАЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала