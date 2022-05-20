https://ria.ru/20220520/armeniya-1789671931.html

Противники Пашиняна окружили гостиницу, где пройдет форум по демократии

Противники Пашиняна окружили гостиницу, где пройдет форум по демократии - РИА Новости, 20.05.2022

Противники Пашиняна окружили гостиницу, где пройдет форум по демократии

Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, окружили гостиницу в центре Еревана, где пройдет форум по вопросам демократии, в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:25

2022-05-20T11:25

2022-05-20T11:25

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никол пашинян

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ереван

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ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, окружили гостиницу в центре Еревана, где пройдет форум по вопросам демократии, в котором, по данным протестующих участвуют сам Пашинян и посол США."По нашим данным, сегодня в гостинице "Мариотт" пройдет обсуждение, в котором должны участвовать Никол Пашинян и посол США в Армении Линн Трейси. Мы пришли сюда, чтобы заявить, что человеку (послу США – ред.), который содействует установлению диктатуры в стране, называя это демократическим процессом, нечего делать в Армении. Мы пришли сказать, что у Никола Пашиняна нет власти в Армении", - сказал один организаторов акции.По его словам, нынешнее руководство страны пришло к власти под лозунгами демократии. "Сейчас в стране кризис демократии", - отметил он.Протестующие скандируют лозунги с требованием отставки Пашиняна. Полиция выставила плотное оцепление вокруг гостиницы.Ранее Посол США в Ереване Линн Трейси заявила о решимости Соединенных Штатов Америки содействовать демократическим и экономическим реформам в Армении. По ее словам, Вашингтон "стремимся помочь армянскому народу построить такое будущее, в основе которого лежат общие демократические ценности и путь, который армянский народ выбрал в 2018 году, и еще раз подтвердил в 2021 году во время парламентских выборов".С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220518/protesty-1789259900.html

https://ria.ru/20220515/protesty-1788706262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, никол пашинян, армения, сша, ереван