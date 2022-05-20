https://ria.ru/20220520/armeniya-1789650183.html

В Армении арестовали сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова

В Армении арестовали сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова - РИА Новости, 20.05.2022

В Армении арестовали сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова

Следственный комитет Армении сообщил в пятницу об аресте сына экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова – Игоря Хачатурова по обвинению в применении насилия в отношении... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:40

2022-05-20T09:40

2022-05-20T09:41

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ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Следственный комитет Армении сообщил в пятницу об аресте сына экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова – Игоря Хачатурова по обвинению в применении насилия в отношении полицейского во время акций протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна."На основании полученных доказательств Игорю Хачатурову предъявлено обвинение по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Поданное в суд ходатайство о его аресте удовлетворено", - говорится на сайте СК.В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 17 мая.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

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Ольга Фомченкова

в мире, армения, ереван, юрий хачатуров, одкб