https://ria.ru/20220520/archaeology-1789814469.html

Израильские ученые выяснили, где добывали алебастр для ванн Ирода Великого

Израильские ученые выяснили, где добывали алебастр для ванн Ирода Великого - РИА Новости, 20.05.2022

Израильские ученые выяснили, где добывали алебастр для ванн Ирода Великого

Израильские ученые из Университета Бар-Илан и Еврейского университета в Иерусалиме опровергли известную гипотезу о том, что артефакты из кальцитового алебастра... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:58

2022-05-20T18:58

2022-05-20T18:58

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Израильские ученые из Университета Бар-Илан и Еврейского университета в Иерусалиме опровергли известную гипотезу о том, что артефакты из кальцитового алебастра были сделаны из материала, добытого исключительно в Египте. Об этом сообщает министерство туризма Израиля со ссылкой на статью в журнале Nature Scientific Reports.Открытие распространяется и на предметы роскоши и быта, изготовленные из этого минерала, среди которых ванны царя Ирода Великого.Археологи обнаружили в пещере Теомим, на западных склонах Иерусалимских холмов каменоломни, где извлекали кальцитовый алебастр. Находка стала настоящим сюрпризом. Ведь считалось, что на территории Южного Леванта (современный Израиль и Палестина) древних карьеров по его добыче нет. Потому и предполагалось, что все найденные здесь сосуды из этого материала происходят из Египта."Ирод Великий использовал местную продукцию, а производство кальцитового алебастра в Иудее во второй половине I века до нашей эры было вполне развито и имело достаточно высокое качество, чтобы удовлетворить стандарты роскоши Ирода, одного из лучших строителей среди царей того периода", — поясняет профессор Арен Маэйр.

https://ria.ru/20220511/meksika-1787873195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, израиль