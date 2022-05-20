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Израильские ученые выяснили, где добывали алебастр для ванн Ирода Великого - РИА Новости, 20.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220520/archaeology-1789814469.html
Израильские ученые выяснили, где добывали алебастр для ванн Ирода Великого
Израильские ученые выяснили, где добывали алебастр для ванн Ирода Великого - РИА Новости, 20.05.2022
Израильские ученые выяснили, где добывали алебастр для ванн Ирода Великого
Израильские ученые из Университета Бар-Илан и Еврейского университета в Иерусалиме опровергли известную гипотезу о том, что артефакты из кальцитового алебастра... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:58
2022-05-20T18:58
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Израильские ученые из Университета Бар-Илан и Еврейского университета в Иерусалиме опровергли известную гипотезу о том, что артефакты из кальцитового алебастра были сделаны из материала, добытого исключительно в Египте. Об этом сообщает министерство туризма Израиля со ссылкой на статью в журнале Nature Scientific Reports.Открытие распространяется и на предметы роскоши и быта, изготовленные из этого минерала, среди которых ванны царя Ирода Великого.Археологи обнаружили в пещере Теомим, на западных склонах Иерусалимских холмов каменоломни, где извлекали кальцитовый алебастр. Находка стала настоящим сюрпризом. Ведь считалось, что на территории Южного Леванта (современный Израиль и Палестина) древних карьеров по его добыче нет. Потому и предполагалось, что все найденные здесь сосуды из этого материала происходят из Египта."Ирод Великий использовал местную продукцию, а производство кальцитового алебастра в Иудее во второй половине I века до нашей эры было вполне развито и имело достаточно высокое качество, чтобы удовлетворить стандарты роскоши Ирода, одного из лучших строителей среди царей того периода", — поясняет профессор Арен Маэйр.
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новости культуры, археология, израиль
18:58 20.05.2022
 
Израильские ученые выяснили, где добывали алебастр для ванн Ирода Великого

Израильские ученые установили, что алебастр для ванн Ирода Великого везли не из Египта

© Фото : Еврейский университет в Иерусалиме/Амос ФрумкинВанна Ирода из кальцитового алебастра из крепости Кипрос
Ванна Ирода из кальцитового алебастра из крепости Кипрос - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : Еврейский университет в Иерусалиме/Амос Фрумкин
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Израильские ученые из Университета Бар-Илан и Еврейского университета в Иерусалиме опровергли известную гипотезу о том, что артефакты из кальцитового алебастра были сделаны из материала, добытого исключительно в Египте. Об этом сообщает министерство туризма Израиля со ссылкой на статью в журнале Nature Scientific Reports.
Открытие распространяется и на предметы роскоши и быта, изготовленные из этого минерала, среди которых ванны царя Ирода Великого.
© Фото : Университет Бар-Илан/Аяла АмирПещера Теомим и карьер
Пещера Теомим и карьер - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : Университет Бар-Илан/Аяла Амир
Пещера Теомим и карьер
Археологи обнаружили в пещере Теомим, на западных склонах Иерусалимских холмов каменоломни, где извлекали кальцитовый алебастр. Находка стала настоящим сюрпризом. Ведь считалось, что на территории Южного Леванта (современный Израиль и Палестина) древних карьеров по его добыче нет. Потому и предполагалось, что все найденные здесь сосуды из этого материала происходят из Египта.
"Ирод Великий использовал местную продукцию, а производство кальцитового алебастра в Иудее во второй половине I века до нашей эры было вполне развито и имело достаточно высокое качество, чтобы удовлетворить стандарты роскоши Ирода, одного из лучших строителей среди царей того периода", — поясняет профессор Арен Маэйр.
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