https://ria.ru/20220520/antirekord-1789802000.html

Рейтинг Байдена обновил антирекорд

Рейтинг Байдена обновил антирекорд - РИА Новости, 20.05.2022

Рейтинг Байдена обновил антирекорд

Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал до рекордных 39%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные центра социологических исследований... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:56

2022-05-20T17:56

2022-05-20T17:57

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал до рекордных 39%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные центра социологических исследований агентства Ассошиэйтед пресс.В мае, по данным агентства, уровень поддержки Байдена стал самым низким за все время его работы на президентском посту. Положительно о работе президента сейчас отзываются лишь 39% взрослого населения Америки.В опросе, который был проведен с 12 по 16 мая, принимали участие 1,172 жителя США. Издание не уточняет расовый, возрастной состав участников, а также их политические воззрения. Статистическая погрешность не превышает 4%.На основании полученных данных авторы исследования пришли к выводу, что сегодня лишь двое из 10 взрослых американцев считают, что страна движется в правильном направлении или верят в то, что экономика страны в порядке. Для сравнения, месяцем раньше, так считали трое из десяти человек.Наибольшее падение доверия президенту по результатам опроса оказалось среди сторонников демократической партии. Если в апреле 49% опрошенных демократов считали, что страна находится на верном пути, то в мае этот показатель сократился до 33%.

https://ria.ru/20220520/ukraina-1789739195.html

https://ria.ru/20220501/bayden-1786414079.html

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в мире, сша, америка, джо байден