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Рейтинг Байдена обновил антирекорд - РИА Новости, 20.05.2022
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Рейтинг Байдена обновил антирекорд
Рейтинг Байдена обновил антирекорд - РИА Новости, 20.05.2022
Рейтинг Байдена обновил антирекорд
Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал до рекордных 39%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные центра социологических исследований... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:56
2022-05-20T17:57
в мире
сша
америка
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал до рекордных 39%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные центра социологических исследований агентства Ассошиэйтед пресс.В мае, по данным агентства, уровень поддержки Байдена стал самым низким за все время его работы на президентском посту. Положительно о работе президента сейчас отзываются лишь 39% взрослого населения Америки.В опросе, который был проведен с 12 по 16 мая, принимали участие 1,172 жителя США. Издание не уточняет расовый, возрастной состав участников, а также их политические воззрения. Статистическая погрешность не превышает 4%.На основании полученных данных авторы исследования пришли к выводу, что сегодня лишь двое из 10 взрослых американцев считают, что страна движется в правильном направлении или верят в то, что экономика страны в порядке. Для сравнения, месяцем раньше, так считали трое из десяти человек.Наибольшее падение доверия президенту по результатам опроса оказалось среди сторонников демократической партии. Если в апреле 49% опрошенных демократов считали, что страна находится на верном пути, то в мае этот показатель сократился до 33%.
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789739195.html
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в мире, сша, америка, джо байден
17:56 20.05.2022 (обновлено: 17:57 20.05.2022)
 
Рейтинг Байдена обновил антирекорд

Ассошиэйтед пресс: рейтинг поддержки Джо Байдена упал до 39%

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал до рекордных 39%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные центра социологических исследований агентства Ассошиэйтед пресс.
В мае, по данным агентства, уровень поддержки Байдена стал самым низким за все время его работы на президентском посту. Положительно о работе президента сейчас отзываются лишь 39% взрослого населения Америки.
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В опросе, который был проведен с 12 по 16 мая, принимали участие 1,172 жителя США. Издание не уточняет расовый, возрастной состав участников, а также их политические воззрения. Статистическая погрешность не превышает 4%.
На основании полученных данных авторы исследования пришли к выводу, что сегодня лишь двое из 10 взрослых американцев считают, что страна движется в правильном направлении или верят в то, что экономика страны в порядке. Для сравнения, месяцем раньше, так считали трое из десяти человек.
Наибольшее падение доверия президенту по результатам опроса оказалось среди сторонников демократической партии. Если в апреле 49% опрошенных демократов считали, что страна находится на верном пути, то в мае этот показатель сократился до 33%.
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