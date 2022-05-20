17:56 20.05.2022 (обновлено: 17:57 20.05.2022)
Рейтинг Байдена обновил антирекорд
Ассошиэйтед пресс: рейтинг поддержки Джо Байдена упал до 39%
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал до рекордных 39%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные центра социологических исследований агентства Ассошиэйтед пресс.
В мае, по данным агентства, уровень поддержки Байдена стал самым низким за все время его работы на президентском посту. Положительно о работе президента сейчас отзываются лишь 39% взрослого населения Америки.
В опросе, который был проведен с 12 по 16 мая, принимали участие 1,172 жителя США. Издание не уточняет расовый, возрастной состав участников, а также их политические воззрения. Статистическая погрешность не превышает 4%.
На основании полученных данных авторы исследования пришли к выводу, что сегодня лишь двое из 10 взрослых американцев считают, что страна движется в правильном направлении или верят в то, что экономика страны в порядке. Для сравнения, месяцем раньше, так считали трое из десяти человек.
Наибольшее падение доверия президенту по результатам опроса оказалось среди сторонников демократической партии. Если в апреле 49% опрошенных демократов считали, что страна находится на верном пути, то в мае этот показатель сократился до 33%.
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