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Американцы заговорили о штурме Капитолия из-за решения сената по Украине - РИА Новости, 20.05.2022
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Американцы заговорили о штурме Капитолия из-за решения сената по Украине
Американцы заговорили о штурме Капитолия из-за решения сената по Украине - РИА Новости, 20.05.2022
Американцы заговорили о штурме Капитолия из-за решения сената по Украине
Читатели портала Breitbart раскритиковали новость о том, что сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T20:28
2022-05-20T20:28
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Читатели портала Breitbart раскритиковали новость о том, что сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов.Голосование состоялось в четверг. При этом 11 сенаторов-республиканцев выступили против, но оказались в меньшинстве.Многие из читателей призвали американские власти перестать тратить бюджетные средства на разжигание конфликта за рубежом."Бездарные политики. Еще одна причина, почему народ штурмовал Капитолий шестого января, — чтобы они перестали грабить Америку", — написал один из пользователей."А почему мы вообще все время хотим остановить президента Путина? Он не сделал США ничего плохого", — добавил в ответ другой."Демократы и левые глобалисты вредят США гораздо больше", — отметил комментатор.Также в комментариях предположили, что, возможно, сторонниками продолжения конфликта на Украине движут отличные от гуманистических мотивы."Печальный день в истории нашей страны. Украинские мошенники получают от карьеристов из Вашингтона больше помощи, чем наш собственный народ", — поделился мнением читатель Breitbart."Если сенатор от вашего штата проголосовал за, задайте себе неудобный вопрос почему. Стоит положить конец конфликту на переговорах. Те, кто этому мешает, — им выгодна эскалация финансово или политически", — заключили пользователи.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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Кирилл Иванников
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60
в мире, украина, сша
20:28 20.05.2022
 
Американцы заговорили о штурме Капитолия из-за решения сената по Украине

Читатели портала Breitbart возмутились решением сената США помочь Украине

© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Читатели портала Breitbart раскритиковали новость о том, что сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов.
Голосование состоялось в четверг. При этом 11 сенаторов-республиканцев выступили против, но оказались в меньшинстве.
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Многие из читателей призвали американские власти перестать тратить бюджетные средства на разжигание конфликта за рубежом.
"Бездарные политики. Еще одна причина, почему народ штурмовал Капитолий шестого января, — чтобы они перестали грабить Америку", — написал один из пользователей.
"А почему мы вообще все время хотим остановить президента Путина? Он не сделал США ничего плохого", — добавил в ответ другой.
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"Демократы и левые глобалисты вредят США гораздо больше", — отметил комментатор.
Также в комментариях предположили, что, возможно, сторонниками продолжения конфликта на Украине движут отличные от гуманистических мотивы.
"Печальный день в истории нашей страны. Украинские мошенники получают от карьеристов из Вашингтона больше помощи, чем наш собственный народ", — поделился мнением читатель Breitbart.
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"Если сенатор от вашего штата проголосовал за, задайте себе неудобный вопрос почему. Стоит положить конец конфликту на переговорах. Те, кто этому мешает, — им выгодна эскалация финансово или политически", — заключили пользователи.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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