https://ria.ru/20220520/amerika-1789838579.html

Американцы заговорили о штурме Капитолия из-за решения сената по Украине

Американцы заговорили о штурме Капитолия из-за решения сената по Украине - РИА Новости, 20.05.2022

Американцы заговорили о штурме Капитолия из-за решения сената по Украине

Читатели портала Breitbart раскритиковали новость о том, что сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T20:28

2022-05-20T20:28

2022-05-20T20:28

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Читатели портала Breitbart раскритиковали новость о том, что сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов.Голосование состоялось в четверг. При этом 11 сенаторов-республиканцев выступили против, но оказались в меньшинстве.Многие из читателей призвали американские власти перестать тратить бюджетные средства на разжигание конфликта за рубежом."Бездарные политики. Еще одна причина, почему народ штурмовал Капитолий шестого января, — чтобы они перестали грабить Америку", — написал один из пользователей."А почему мы вообще все время хотим остановить президента Путина? Он не сделал США ничего плохого", — добавил в ответ другой."Демократы и левые глобалисты вредят США гораздо больше", — отметил комментатор.Также в комментариях предположили, что, возможно, сторонниками продолжения конфликта на Украине движут отличные от гуманистических мотивы."Печальный день в истории нашей страны. Украинские мошенники получают от карьеристов из Вашингтона больше помощи, чем наш собственный народ", — поделился мнением читатель Breitbart."Если сенатор от вашего штата проголосовал за, задайте себе неудобный вопрос почему. Стоит положить конец конфликту на переговорах. Те, кто этому мешает, — им выгодна эскалация финансово или политически", — заключили пользователи.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша