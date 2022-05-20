https://ria.ru/20220520/amerika-1789761631.html

Министра энергетики США поставили на место после заявления о Путине

Министра энергетики США поставили на место после заявления о Путине - РИА Новости, 20.05.2022

Министра энергетики США поставили на место после заявления о Путине

Сенатор от Миссури Джош Хоули раскритиковал министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм за бездействие на фоне стремительно растущих цен на бензин. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:06

2022-05-20T16:06

2022-05-20T18:50

джо байден

владимир путин

сша

россия

конгресс сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101715/71/1017157140_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_0d3f95cbce07a848c6a8642a813c132a.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сенатор от Миссури Джош Хоули раскритиковал министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм за бездействие на фоне стремительно растущих цен на бензин.Во время слушаний в комитете по вооруженным делам сената конгресса США Хоули обратился к Грэнхолм с вопросом, считает ли она энергетический кризис, разразившийся в стране, приемлемым. На что министр лишь ответила, что за сложившуюся ситуацию стоит "поблагодарить" президента России Владимира Путина и его действия на Украине."Нонсенс! При всем уважении, но это полная чушь. В январе 2021 года средняя цена на бензин в моем штате составляла 2,07 доллара. Спустя восемь месяцев, задолго до украинского кризиса, эта цена выросла на 30 процентов и с тех пор постоянно увеличивается", — прервал ее сенатор.По мнению Хоули, инфляция в энергетическом секторе возникла только из-за проектов администрации Белого дома под руководством президента США Джо Байдена.Он потребовал от Грэнхолм рассказать о конкретных шагах, предпринимаемых министерством для регулирования цен, но так и не добился четкого ответа. Министр обвинила в происходящем колебание мировых цен на нефть, неподконтрольных ей или ее подчиненным.Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордных значений. Рост показателей глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины. Эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что стоимость стала расти задолго до происходящего.В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно один миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года — около 3,3 доллара.Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220520/ssha-1789671297.html

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789728303.html

https://ria.ru/20220520/zaym-1789637390.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

джо байден, владимир путин, сша, россия, конгресс сша, украина, в мире