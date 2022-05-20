03:39 20.05.2022 (обновлено: 11:45 20.05.2022)
Rai Al Youm: Алжир не спасет Европу в ситуации с российским газом
Rai Al Youm: Алжир не может спасти Европу и избавить ее от зависимости от российского газа
Вид на нефтеперерабатывающий комплекс в столице Алжира городе Бараки. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Алжир не сможет спасти Европу и избавить ее от зависимости от российского газа, пишет британская газета Rai Al Youm со ссылкой на мнения экспертов.
В редакционной статье издание подчеркивает, что сейчас США, Франция, Италия и Германия занимаются поиском альтернативы поставкам из России и рассматривают в качестве возможного варианта североафриканскую страну. Как отметил специалист в области энергетики Джордж Закман, Алжир не сможет предоставить больше голубого топлива, даже учитывая внушительные запасы.
"Пока неясно, как алжирский газ может стать реальной альтернативой российскому. Алжир страдает от стагнации экспорта из-за отсутствия инвестиций в нефтегазовый сектор и большого внутреннего спроса", — уточнил он.
Авторы Rai Al Youm напомнили о визите главы российского МИД Сергея Лаврова, который подтвердил приверженность дружественным отношениям с Алжиром и пресек стремления Запада воспользоваться газом из североафриканской страны.
Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам. C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор газа.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
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