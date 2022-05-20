https://ria.ru/20220520/alzhir-1789631971.html

Rai Al Youm: Алжир не спасет Европу в ситуации с российским газом

Rai Al Youm: Алжир не спасет Европу в ситуации с российским газом - РИА Новости, 20.05.2022

Rai Al Youm: Алжир не спасет Европу в ситуации с российским газом

Алжир не сможет спасти Европу и избавить ее от зависимости от российского газа, пишет британская газета Rai Al Youm со ссылкой на мнения экспертов. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T03:39

2022-05-20T03:39

2022-05-20T11:45

сергей лавров

владимир путин

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алжир (республика)

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Алжир не сможет спасти Европу и избавить ее от зависимости от российского газа, пишет британская газета Rai Al Youm со ссылкой на мнения экспертов.В редакционной статье издание подчеркивает, что сейчас США, Франция, Италия и Германия занимаются поиском альтернативы поставкам из России и рассматривают в качестве возможного варианта североафриканскую страну. Как отметил специалист в области энергетики Джордж Закман, Алжир не сможет предоставить больше голубого топлива, даже учитывая внушительные запасы.Обозреватель Сирил Федерсхофен подчеркнул, что решение стать главным поставщиком энергоресурсов в Европу негативно скажется на отношениях Алжира и Москвы."Пока неясно, как алжирский газ может стать реальной альтернативой российскому. Алжир страдает от стагнации экспорта из-за отсутствия инвестиций в нефтегазовый сектор и большого внутреннего спроса", — уточнил он.Авторы Rai Al Youm напомнили о визите главы российского МИД Сергея Лаврова, который подтвердил приверженность дружественным отношениям с Алжиром и пресек стремления Запада воспользоваться газом из североафриканской страны.Москва с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам. C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор газа.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220520/gaz-1789624960.html

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сергей лавров, владимир путин, москва, европа, алжир (республика), экономика, россия, газпром, в мире, сша