https://ria.ru/20220520/aeroporty-1789652178.html

Правительство выделило средства аэропортам юга и центра России

Правительство выделило средства аэропортам юга и центра России - РИА Новости, 20.05.2022

Правительство выделило средства аэропортам юга и центра России

Правительство выделило ещё более 1,5 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России, для которых продлен режим... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:55

2022-05-20T09:55

2022-05-20T09:55

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михаил мишустин

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

правительство рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство выделило ещё более 1,5 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России, для которых продлен режим запрета полетов, следует из сообщения кабмина."Правительство удвоило объём средств, которые предназначены аэропортам центральных и южных регионов страны для компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полётов. Распоряжение о выделении на эти цели более 1,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Принятое решение позволит сохранить инфраструктуру аэропортов и квалифицированный персонал, считают в кабмине. Уточняется, что речь идет об аэропортах в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.В апреле правительство уже выделило 1,5 миллиарда рублей временно закрытым аэропортам. Таким образом, общий объём такой поддержки воздушных портов превысил 3 миллиарда рублей.В среду Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 25 мая.

https://ria.ru/20220513/anapa-1788379354.html

https://ria.ru/20220516/aeroporty-1788732296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, россия, ростов, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), правительство рф, туризм, новости - туризм, туристы