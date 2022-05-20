https://ria.ru/20220520/aeroflots-1789661932.html

"Аэрофлот" начинает ежедневно летать в Сочи из девяти городов России

"Аэрофлот" начинает ежедневно летать в Сочи из девяти городов России - РИА Новости, 20.05.2022

"Аэрофлот" начинает ежедневно летать в Сочи из девяти городов России

"Аэрофлот" с 1 июня будет ежедневно летать в Сочи из девяти российских городов — Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:01

2022-05-20T11:01

2022-05-20T11:01

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" с 1 июня будет ежедневно летать в Сочи из девяти российских городов — Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы, сообщает авиакомпания.Рейсы будут выполняться на среднемагистральных лайнерах Airbus A320.Благодаря новой программе, отмечает "Аэрофлот", региональные пассажиры смогут полететь в пиковый летний сезон к Черному морю, минуя Москву."Ежедневные рейсы без пересадок и удобное расписание значительно расширяют возможности для планирования отпуска и позволят путешественникам сэкономить время и деньги. Программа прямых перелетов из городов РФ в Сочи не только увеличит транспортную доступность регионов, но и поддержит развитие внутреннего туризма", - считают в компании.На фоне продления запрета на полеты в аэропорты юга России "Аэрофлот" перераспределяет предложение в пользу востребованных направлений по стране. Авиакомпания приостановила продажу билетов в закрытые аэропорты до 30 июня.

https://ria.ru/20220519/aeroflot-1789397295.html

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Лана Баева

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