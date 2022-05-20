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"Аэрофлот" начинает ежедневно летать в Сочи из девяти городов России - РИА Новости, 20.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220520/aeroflots-1789661932.html
"Аэрофлот" начинает ежедневно летать в Сочи из девяти городов России
"Аэрофлот" начинает ежедневно летать в Сочи из девяти городов России - РИА Новости, 20.05.2022
"Аэрофлот" начинает ежедневно летать в Сочи из девяти городов России
"Аэрофлот" с 1 июня будет ежедневно летать в Сочи из девяти российских городов — Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:01
2022-05-20T11:01
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туризм
сочи
россия
черное море
аэрофлот
airbus a320
нижний новгород
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" с 1 июня будет ежедневно летать в Сочи из девяти российских городов — Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы, сообщает авиакомпания.Рейсы будут выполняться на среднемагистральных лайнерах Airbus A320.Благодаря новой программе, отмечает "Аэрофлот", региональные пассажиры смогут полететь в пиковый летний сезон к Черному морю, минуя Москву."Ежедневные рейсы без пересадок и удобное расписание значительно расширяют возможности для планирования отпуска и позволят путешественникам сэкономить время и деньги. Программа прямых перелетов из городов РФ в Сочи не только увеличит транспортную доступность регионов, но и поддержит развитие внутреннего туризма", - считают в компании.На фоне продления запрета на полеты в аэропорты юга России "Аэрофлот" перераспределяет предложение в пользу востребованных направлений по стране. Авиакомпания приостановила продажу билетов в закрытые аэропорты до 30 июня.
https://ria.ru/20220519/aeroflot-1789397295.html
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туризм, сочи, россия, черное море, аэрофлот, airbus a320, нижний новгород, казань, самара, уфа, санкт-петербург, омск, пермь, екатеринбург, тюмень, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море, новости компаний - экономика
11:01 20.05.2022
 
"Аэрофлот" начинает ежедневно летать в Сочи из девяти городов России

"Аэрофлот" с июня будет ежедневно летать в Сочи из девяти городов России

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на аэропорт в Сочи
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" с 1 июня будет ежедневно летать в Сочи из девяти российских городов — Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы, сообщает авиакомпания.
Рейсы будут выполняться на среднемагистральных лайнерах Airbus A320.
Благодаря новой программе, отмечает "Аэрофлот", региональные пассажиры смогут полететь в пиковый летний сезон к Черному морю, минуя Москву.
"Ежедневные рейсы без пересадок и удобное расписание значительно расширяют возможности для планирования отпуска и позволят путешественникам сэкономить время и деньги. Программа прямых перелетов из городов РФ в Сочи не только увеличит транспортную доступность регионов, но и поддержит развитие внутреннего туризма", - считают в компании.
На фоне продления запрета на полеты в аэропорты юга России "Аэрофлот" перераспределяет предложение в пользу востребованных направлений по стране. Авиакомпания приостановила продажу билетов в закрытые аэропорты до 30 июня.
Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 10:45
Аэрофлот проводит летнюю распродажу по всем российским направлениям
 
ТуризмТуризмСочиРоссияЧерное мореАэрофлотAirbus A320Нижний НовгородКазаньСамараУфаСанкт-ПетербургОмскПермьЕкатеринбургТюменьНовости - Туризмтуристыкуда можно лететьотдых на мореНовости компаний - Экономика
 
 
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