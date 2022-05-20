https://ria.ru/20220520/adygeya-1789849239.html

В электросетевой комплекс Адыгеи вложат четыре миллиарда рублей за три года

В электросетевой комплекс Адыгеи вложат четыре миллиарда рублей за три года - РИА Новости, 20.05.2022

В электросетевой комплекс Адыгеи вложат четыре миллиарда рублей за три года

Более 4,2 миллиарда рублей будет вложено в реконструкцию девяти электроподстанций в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T22:04

2022-05-20T22:04

2022-05-20T22:04

республика адыгея

экономика

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республика адыгея

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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Более 4,2 миллиарда рублей будет вложено в реконструкцию девяти электроподстанций в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.В пятницу Кумилов выступил с отчётом об итогах своей работы в минувшем году перед депутатами Государственного совета — Хасэ республики."Вложения на модернизацию электросетевого комплекса Адыгеи в ближайшие три года превысят 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Запланирована реконструкция девяти подстанций. В текущем году планируется реконструкция ещё шести подстанций. Модернизация подстанции "ИКЕА" и прилегающей к ней распределительной сети запланирована на следующий год. В результате значительно повысится качество и надежность электроснабжения прилегающих населённых пунктов и объектов предпринимательства. Предприятия получат недостающие мощности для расширения производства", - сообщил Кумпилов в ходе представления отчета.

https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html

россия

республика адыгея

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

экономика, россия, республика адыгея