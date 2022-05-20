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В электросетевой комплекс Адыгеи вложат четыре миллиарда рублей за три года - РИА Новости, 20.05.2022
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В электросетевой комплекс Адыгеи вложат четыре миллиарда рублей за три года
В электросетевой комплекс Адыгеи вложат четыре миллиарда рублей за три года - РИА Новости, 20.05.2022
В электросетевой комплекс Адыгеи вложат четыре миллиарда рублей за три года
Более 4,2 миллиарда рублей будет вложено в реконструкцию девяти электроподстанций в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T22:04
2022-05-20T22:04
республика адыгея
экономика
россия
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Более 4,2 миллиарда рублей будет вложено в реконструкцию девяти электроподстанций в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.В пятницу Кумилов выступил с отчётом об итогах своей работы в минувшем году перед депутатами Государственного совета — Хасэ республики."Вложения на модернизацию электросетевого комплекса Адыгеи в ближайшие три года превысят 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Запланирована реконструкция девяти подстанций. В текущем году планируется реконструкция ещё шести подстанций. Модернизация подстанции "ИКЕА" и прилегающей к ней распределительной сети запланирована на следующий год. В результате значительно повысится качество и надежность электроснабжения прилегающих населённых пунктов и объектов предпринимательства. Предприятия получат недостающие мощности для расширения производства", - сообщил Кумпилов в ходе представления отчета.
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экономика, россия, республика адыгея
22:04 20.05.2022
 
В электросетевой комплекс Адыгеи вложат четыре миллиарда рублей за три года

В электросетевой комплекс Адыгеи за три года вложат более четырех миллиардов рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Более 4,2 миллиарда рублей будет вложено в реконструкцию девяти электроподстанций в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
В пятницу Кумилов выступил с отчётом об итогах своей работы в минувшем году перед депутатами Государственного совета — Хасэ республики.
"Вложения на модернизацию электросетевого комплекса Адыгеи в ближайшие три года превысят 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Запланирована реконструкция девяти подстанций. В текущем году планируется реконструкция ещё шести подстанций. Модернизация подстанции "ИКЕА" и прилегающей к ней распределительной сети запланирована на следующий год. В результате значительно повысится качество и надежность электроснабжения прилегающих населённых пунктов и объектов предпринимательства. Предприятия получат недостающие мощности для расширения производства", - сообщил Кумпилов в ходе представления отчета.
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