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Умер адвокат Лукьянов, добившийся реабилитации царской семьи - РИА Новости, 20.05.2022
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Умер адвокат Лукьянов, добившийся реабилитации царской семьи
Умер адвокат Лукьянов, добившийся реабилитации царской семьи - РИА Новости, 20.05.2022
Умер адвокат Лукьянов, добившийся реабилитации царской семьи
Адвокат Герман Лукьянов, который в 2008 году добился реабилитации царской семьи, умер на 61-м году жизни, сообщил РИА Новости в пятницу директор канцелярии дома РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:15
2022-05-20T11:15
общество
россия
герман лукьянов
николай ii
екатеринбург
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Адвокат Герман Лукьянов, который в 2008 году добился реабилитации царской семьи, умер на 61-м году жизни, сообщил РИА Новости в пятницу директор канцелярии дома Романовых Александр Закатов."В четверг не стало опытного адвоката и нашего соратника Германа Лукьянова. Благодаря его профессиональной работе удалось реабилитировать российского императора Николая II и членов его семьи. Подчеркну, что Лукьянов не политизировал этот процесс, он вел данное дело строго с правовой точки зрения. Невосполнимая утрата в связи с его смертью", - сказал Закатов.По его словам, Лукьянов был патриотом своей страны, преданным и надежным другом.Последний российский император Николай II и члены его семьи (Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия) были расстреляны большевиками в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.Президиум Верховного суда России 1 октября 2008 года признал членов царской семьи необоснованно репрессированными и подлежащими реабилитации. Таким образом была удовлетворена надзорная жалоба адвоката дома Романовых Германа Лукьянова на отказ судебной коллегии Верховного суда от 8 ноября 2007 года в реабилитации семьи последнего российского императора Романова Николая и его семьи.
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общество, россия, герман лукьянов, николай ii, екатеринбург
11:15 20.05.2022
 
Умер адвокат Лукьянов, добившийся реабилитации царской семьи

Адвокат Герман Лукьянов, добившийся реабилитации царской семьи, умер на 61-м году жизни

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтарший следователь-криминалист ГУ СК Владимир Соловьев (слева) и адвокат Дома Романовых Герман Лукьянов (справа)
Старший следователь-криминалист ГУ СК Владимир Соловьев (слева) и адвокат Дома Романовых Герман Лукьянов (справа) - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Старший следователь-криминалист ГУ СК Владимир Соловьев (слева) и адвокат Дома Романовых Герман Лукьянов (справа). Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Адвокат Герман Лукьянов, который в 2008 году добился реабилитации царской семьи, умер на 61-м году жизни, сообщил РИА Новости в пятницу директор канцелярии дома Романовых Александр Закатов.
"В четверг не стало опытного адвоката и нашего соратника Германа Лукьянова. Благодаря его профессиональной работе удалось реабилитировать российского императора Николая II и членов его семьи. Подчеркну, что Лукьянов не политизировал этот процесс, он вел данное дело строго с правовой точки зрения. Невосполнимая утрата в связи с его смертью", - сказал Закатов.
По его словам, Лукьянов был патриотом своей страны, преданным и надежным другом.
"Он умер в день рождения Николая II", - добавил директор канцелярии.
Последний российский император Николай II и члены его семьи (Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия) были расстреляны большевиками в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.
Президиум Верховного суда России 1 октября 2008 года признал членов царской семьи необоснованно репрессированными и подлежащими реабилитации. Таким образом была удовлетворена надзорная жалоба адвоката дома Романовых Германа Лукьянова на отказ судебной коллегии Верховного суда от 8 ноября 2007 года в реабилитации семьи последнего российского императора Романова Николая и его семьи.
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