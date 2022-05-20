https://ria.ru/20220520/advokat-1789669528.html

Умер адвокат Лукьянов, добившийся реабилитации царской семьи

Умер адвокат Лукьянов, добившийся реабилитации царской семьи - РИА Новости, 20.05.2022

Умер адвокат Лукьянов, добившийся реабилитации царской семьи

Адвокат Герман Лукьянов, который в 2008 году добился реабилитации царской семьи, умер на 61-м году жизни, сообщил РИА Новости в пятницу директор канцелярии дома РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:15

2022-05-20T11:15

2022-05-20T11:15

общество

россия

герман лукьянов

николай ii

екатеринбург

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Адвокат Герман Лукьянов, который в 2008 году добился реабилитации царской семьи, умер на 61-м году жизни, сообщил РИА Новости в пятницу директор канцелярии дома Романовых Александр Закатов."В четверг не стало опытного адвоката и нашего соратника Германа Лукьянова. Благодаря его профессиональной работе удалось реабилитировать российского императора Николая II и членов его семьи. Подчеркну, что Лукьянов не политизировал этот процесс, он вел данное дело строго с правовой точки зрения. Невосполнимая утрата в связи с его смертью", - сказал Закатов.По его словам, Лукьянов был патриотом своей страны, преданным и надежным другом.Последний российский император Николай II и члены его семьи (Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия) были расстреляны большевиками в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.Президиум Верховного суда России 1 октября 2008 года признал членов царской семьи необоснованно репрессированными и подлежащими реабилитации. Таким образом была удовлетворена надзорная жалоба адвоката дома Романовых Германа Лукьянова на отказ судебной коллегии Верховного суда от 8 ноября 2007 года в реабилитации семьи последнего российского императора Романова Николая и его семьи.

https://ria.ru/20220130/romanovy-1770226714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, герман лукьянов, николай ii, екатеринбург