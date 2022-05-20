Умер адвокат Лукьянов, добившийся реабилитации царской семьи
Адвокат Герман Лукьянов, добившийся реабилитации царской семьи, умер на 61-м году жизни
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтарший следователь-криминалист ГУ СК Владимир Соловьев (слева) и адвокат Дома Романовых Герман Лукьянов (справа)
Старший следователь-криминалист ГУ СК Владимир Соловьев (слева) и адвокат Дома Романовых Герман Лукьянов (справа). Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Адвокат Герман Лукьянов, который в 2008 году добился реабилитации царской семьи, умер на 61-м году жизни, сообщил РИА Новости в пятницу директор канцелярии дома Романовых Александр Закатов.
"В четверг не стало опытного адвоката и нашего соратника Германа Лукьянова. Благодаря его профессиональной работе удалось реабилитировать российского императора Николая II и членов его семьи. Подчеркну, что Лукьянов не политизировал этот процесс, он вел данное дело строго с правовой точки зрения. Невосполнимая утрата в связи с его смертью", - сказал Закатов.
По его словам, Лукьянов был патриотом своей страны, преданным и надежным другом.
"Он умер в день рождения Николая II", - добавил директор канцелярии.
Последний российский император Николай II и члены его семьи (Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия) были расстреляны большевиками в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.
Президиум Верховного суда России 1 октября 2008 года признал членов царской семьи необоснованно репрессированными и подлежащими реабилитации. Таким образом была удовлетворена надзорная жалоба адвоката дома Романовых Германа Лукьянова на отказ судебной коллегии Верховного суда от 8 ноября 2007 года в реабилитации семьи последнего российского императора Романова Николая и его семьи.