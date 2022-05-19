https://ria.ru/20220519/zerno-1789604680.html

Небензя: Россия готова экспортировать до конца года 25 миллионов тонн зерна

Небензя: Россия готова экспортировать до конца года 25 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 19.05.2022

Небензя: Россия готова экспортировать до конца года 25 миллионов тонн зерна

Россия может предложить на экспорт с 1 августа по 31 декабря 25 миллионов тонн зерна, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T22:33

2022-05-19T22:33

2022-05-19T22:33

экономика

россия

новороссийск

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784842652_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7679da1ae7789f1ba0700d27b48f24bb.jpg

ООН, 19 мая – РИА Новости. Россия может предложить на экспорт с 1 августа по 31 декабря 25 миллионов тонн зерна, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Наша страна продолжает оставаться ответственным поставщиком как продовольствия, так и энергоресурсов", - сказал Небензя.По его словам, в РФ в этом году намечается рекордный урожай пшеницы."В этой связи можем с первого августа и до конца года предложить на экспорт 25 миллионов тонн зерна через порт в Новороссийске. Можно обсуждать и другие закупки, в том числе имея в виду, что с июня по декабрь потенциал экспортных поставок удобрений составит не менее 22 миллионов тонн", - указал постпред."Но если вы не хотите снимать свои по собственному почину введенные санкции, то почему вы обвиняете в продовольственном кризисе нас? Почему от ваших безответственных геополитических игр должны страдать беднейшие страны и регионы? В этих условиях попытки безосновательно переложить вину за эту ситуацию на нас не просто абсурдны, но кощунственны", - указал Небензя.

https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789591009.html

https://ria.ru/20220519/golod-1789581602.html

россия

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

экономика, россия, новороссийск, цены на нефть