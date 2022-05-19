https://ria.ru/20220519/zerno-1789604680.html
Небензя: Россия готова экспортировать до конца года 25 миллионов тонн зерна
Небензя: Россия готова экспортировать до конца года 25 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 19.05.2022
Небензя: Россия готова экспортировать до конца года 25 миллионов тонн зерна
Россия может предложить на экспорт с 1 августа по 31 декабря 25 миллионов тонн зерна, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:33
2022-05-19T22:33
2022-05-19T22:33
экономика
россия
новороссийск
цены на нефть
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ООН, 19 мая – РИА Новости. Россия может предложить на экспорт с 1 августа по 31 декабря 25 миллионов тонн зерна, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Наша страна продолжает оставаться ответственным поставщиком как продовольствия, так и энергоресурсов", - сказал Небензя.По его словам, в РФ в этом году намечается рекордный урожай пшеницы."В этой связи можем с первого августа и до конца года предложить на экспорт 25 миллионов тонн зерна через порт в Новороссийске. Можно обсуждать и другие закупки, в том числе имея в виду, что с июня по декабрь потенциал экспортных поставок удобрений составит не менее 22 миллионов тонн", - указал постпред."Но если вы не хотите снимать свои по собственному почину введенные санкции, то почему вы обвиняете в продовольственном кризисе нас? Почему от ваших безответственных геополитических игр должны страдать беднейшие страны и регионы? В этих условиях попытки безосновательно переложить вину за эту ситуацию на нас не просто абсурдны, но кощунственны", - указал Небензя.
https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789591009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, новороссийск, цены на нефть
Небензя: Россия готова экспортировать до конца года 25 миллионов тонн зерна
Небензя: Россия готова экспортировать с 1 августа до конца года 25 миллионов тонн зерна
ООН, 19 мая – РИА Новости.
Россия может предложить на экспорт с 1 августа по 31 декабря 25 миллионов тонн зерна, заявил на заседании
СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Наша страна продолжает оставаться ответственным поставщиком как продовольствия, так и энергоресурсов", - сказал Небензя.
По его словам, в РФ в этом году намечается рекордный урожай пшеницы.
"В этой связи можем с первого августа и до конца года предложить на экспорт 25 миллионов тонн зерна через порт в Новороссийске. Можно обсуждать и другие закупки, в том числе имея в виду, что с июня по декабрь потенциал экспортных поставок удобрений составит не менее 22 миллионов тонн", - указал постпред.
"Но если вы не хотите снимать свои по собственному почину введенные санкции, то почему вы обвиняете в продовольственном кризисе нас? Почему от ваших безответственных геополитических игр должны страдать беднейшие страны и регионы? В этих условиях попытки безосновательно переложить вину за эту ситуацию на нас не просто абсурдны, но кощунственны", - указал Небензя.