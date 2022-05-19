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На австралийском острове Маккуори произошло землетрясение магнитудой 6,7 - РИА Новости, 19.05.2022
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На австралийском острове Маккуори произошло землетрясение магнитудой 6,7
На австралийском острове Маккуори произошло землетрясение магнитудой 6,7 - РИА Новости, 19.05.2022
На австралийском острове Маккуори произошло землетрясение магнитудой 6,7
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в южной части Тихого океана, в районе острова Маккуори, относящегося к австралийскому штату Тасмания, сообщает... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:25
2022-05-19T14:25
в мире
новая зеландия
австралия
землетрясение
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в южной части Тихого океана, в районе острова Маккуори, относящегося к австралийскому штату Тасмания, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 10.13 по времени UTC (13.13 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 1081 километре к юго-западу от города Инверкаргилл в Новой Зеландии. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступала.
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в мире, новая зеландия, австралия, землетрясение
14:25 19.05.2022
 
На австралийском острове Маккуори произошло землетрясение магнитудой 6,7

На австралийском острове Маккуори зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,7

© Depositphotos / tanyapunttiПляж Уайтхэвен, Австралия
Пляж Уайтхэвен, Австралия - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Depositphotos / tanyapuntti
Пляж Уайтхэвен, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в южной части Тихого океана, в районе острова Маккуори, относящегося к австралийскому штату Тасмания, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 10.13 по времени UTC (13.13 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 1081 километре к юго-западу от города Инверкаргилл в Новой Зеландии. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступала.
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