Зеленский подписал закон, определяющий порядок сотрудничества Украины с МУС
Зеленский подписал закон о порядке сотрудничества Украины с Международным уголовным судом
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок сотрудничества Украины с Международным уголовным судом по расследованию военных преступлений.
"Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно сотрудничества с Международным уголовным судом", - говорится в сообщении Верховной рады в Tеlegram-канале.
В парламенте отметили, что закон устанавливает порядок и механизм сотрудничества Украины с Международным уголовным судом, создает "мощный инструментарий для сбора доказательств и проведения расследования военных преступлений, которые находятся под юрисдикцией этого суда, привлечению к ответственности лиц, совершивших такие преступления".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.
Россия подписала Римский статут в 2000 году, но не ратифицировала его, а в 2016 году отозвала свою подпись после того, как воссоединение Крыма с РФ было признано "оккупацией". Украина также подписала Римский статут в 2000 году, но тоже не ратифицировала его.
При этом в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".
Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.
По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.