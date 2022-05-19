https://ria.ru/20220519/zelenskiy-1789548176.html

Зеленский подписал закон, определяющий порядок сотрудничества Украины с МУС

Зеленский подписал закон, определяющий порядок сотрудничества Украины с МУС - РИА Новости, 19.05.2022

Зеленский подписал закон, определяющий порядок сотрудничества Украины с МУС

Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок сотрудничества Украины с Международным уголовным судом по расследованию военных преступлений. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:51

2022-05-19T17:51

2022-05-19T17:51

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

мария захарова

украина

россия

донбасс

международный уголовный суд

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок сотрудничества Украины с Международным уголовным судом по расследованию военных преступлений.Ранее прокурор МУС Карим Хан сообщил, что суд направил на Украину 42 сотрудника для расследования военных преступлений и преступлений против человечности.В парламенте отметили, что закон устанавливает порядок и механизм сотрудничества Украины с Международным уголовным судом, создает "мощный инструментарий для сбора доказательств и проведения расследования военных преступлений, которые находятся под юрисдикцией этого суда, привлечению к ответственности лиц, совершивших такие преступления".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.Россия подписала Римский статут в 2000 году, но не ратифицировала его, а в 2016 году отозвала свою подпись после того, как воссоединение Крыма с РФ было признано "оккупацией". Украина также подписала Римский статут в 2000 году, но тоже не ратифицировала его.При этом в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1789069550.html

https://ria.ru/20220519/vosstanovlenie-1789455534.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), мария захарова, украина, россия, донбасс, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч), евросоюз