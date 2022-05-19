https://ria.ru/20220519/zelenskiy-1789531181.html

Французы сравнили Зеленского с Гитлером из-за речи на Каннском фестивале

Французы сравнили Зеленского с Гитлером из-за речи на Каннском фестивале - РИА Новости, 19.05.2022

Французы сравнили Зеленского с Гитлером из-за речи на Каннском фестивале

Читатели французской газеты Le Figaro указали на манипуляцию в выступлении президента Украины Владимира Зеленского на Каннском кинофестивале и увидели в... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:58

2022-05-19T16:58

2022-05-19T19:06

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro указали на манипуляцию в выступлении президента Украины Владимира Зеленского на Каннском кинофестивале и увидели в политике опасное сходство с Адольфом Гитлером.На днях Зеленский обратился по видеосвязи к гостям церемонии открытия Каннского кинофестиваля и призвал актеров "не молчать перед Россией"."Президент Зеленский с привычной уже нам трагической маской на лице появился на экране театрального зала "Люмьер", где проходила церемония", — говорится в статье.Издание напомнило о недавних обращениях президента Украины к участникам церемонии вручения премий "Грэмми" и "Оскар", сравнив политика и бывшего актера с бродячими артистами. Автор увидел в речи Зеленского попытки "мобилизовать в свою армию" весь киномир.Читателей Le Figaro возмутила речь украинского президента. Юзеры отметили попытки манипуляции в его поведении и высказываниях.Она удивилась, что Зеленский не приехал во Францию на фестиваль, и напомнила о тяжелом положении украинцев."Вот перед нами вся извращенность этих так называемых современных комедиантов: они играют приблизительно ту же комедию, какую выбрал для себя один неудавшийся художник в 1930-е и 1940-е годы! Мир сошел с ума", — подытожила она.Pr Morbius отметил, что читателям уже надоели манипуляции Зеленского.Пользователь напомнил, что лидера Третьего рейха народ в свое время принял как спасителя и героя, и заявил, что сейчас повторяется ситуация."И оба эти актеришки вовлекли свои народы в конфликты с катастрофическими последствиями", — добавил он.Leelooувидела заговор в сфере искусства: будто все артисты мобилизовались вокруг украинского президента."Сыт по горло Зеленским. <…> Он подкармливает нас желанием ввязаться в третью мировую войну", — прокомментировал Joe Brit.Другие посетители сайта признались, что им надоели постоянные выступления и Зеленского и навязывание темы украинского кризиса.На фоне ситуации на Украине Зеленский стал регулярно выступать перед иностранной аудиторией по видеосвязи с просьбами поддержать Киев, в том числе предоставить оружие и финансовую помощь. Он уже выступал с речью перед конгрессом США, а также парламентами нескольких европейских стран.После начала спецоперации российской армии по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны, например Венгрия и Словакия, требуют для себя исключений. Согласовать пакет пока не удалось: для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.Каннский фестиваль проходит ежегодно в мае на Лазурном Берегу. Мероприятие принято считать одним из самых престижных кинофестивалей мира, относящихся к категории А. В этом году 75-й кинофестиваль продлится до 28 мая.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

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