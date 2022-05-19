https://ria.ru/20220519/zapad-1789562701.html

Кириенко заявил о несправедливом отношении Запада к российским школьникам

Кириенко заявил о несправедливом отношении Запада к российским школьникам - РИА Новости, 19.05.2022

Кириенко заявил о несправедливом отношении Запада к российским школьникам

Запад массово выживает россиян-школьников и студентов, это совсем несправедливо, а случай с нашими паралимпийцами вопиющий, заявил первый замглавы администрации РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:37

2022-05-19T18:37

2022-05-19T18:59

общество

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Запад массово выживает россиян-школьников и студентов, это совсем несправедливо, а случай с нашими паралимпийцами вопиющий, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко."Когда они начали вводить санкции по детям разных начальников (в России - ред.) это уже не справедливо с одной стороны, дети же за отцов не отвечают, но с другой стороны - это же дети начальников, так что вроде было не очень жалко. Но если серьезно, то дальше вопросы, когда это перешло на то, что они начали массово выгонять школьников или студентов, которые честно сдавали экзамены, платили деньги за своё обучение, их начали выживать из иностранных вузов и школ. Вот это уже совсем несправедливая история", - сказал Кириенко, выступая на марафоне "Новые горизонты"."А что было на мой взгляд вопиющей точкой - когда спортсменов паралимпийцев выгнали. Я извиняюсь, ну сволочи, также нельзя. ... У людей и так ограничения, связанные со здоровьем, приобретённые или врожденные, понимаете, что такое для человека с ограниченными возможностями подготовка к Паралимпиаде", - заключил Кириенко.

https://ria.ru/20220519/deti-1789510288.html

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общество, россия