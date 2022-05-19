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Кириенко заявил о несправедливом отношении Запада к российским школьникам - РИА Новости, 19.05.2022
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Кириенко заявил о несправедливом отношении Запада к российским школьникам
Кириенко заявил о несправедливом отношении Запада к российским школьникам - РИА Новости, 19.05.2022
Кириенко заявил о несправедливом отношении Запада к российским школьникам
Запад массово выживает россиян-школьников и студентов, это совсем несправедливо, а случай с нашими паралимпийцами вопиющий, заявил первый замглавы администрации РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:37
2022-05-19T18:59
общество
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Запад массово выживает россиян-школьников и студентов, это совсем несправедливо, а случай с нашими паралимпийцами вопиющий, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко."Когда они начали вводить санкции по детям разных начальников (в России - ред.) это уже не справедливо с одной стороны, дети же за отцов не отвечают, но с другой стороны - это же дети начальников, так что вроде было не очень жалко. Но если серьезно, то дальше вопросы, когда это перешло на то, что они начали массово выгонять школьников или студентов, которые честно сдавали экзамены, платили деньги за своё обучение, их начали выживать из иностранных вузов и школ. Вот это уже совсем несправедливая история", - сказал Кириенко, выступая на марафоне "Новые горизонты"."А что было на мой взгляд вопиющей точкой - когда спортсменов паралимпийцев выгнали. Я извиняюсь, ну сволочи, также нельзя. ... У людей и так ограничения, связанные со здоровьем, приобретённые или врожденные, понимаете, что такое для человека с ограниченными возможностями подготовка к Паралимпиаде", - заключил Кириенко.
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общество, россия
18:37 19.05.2022 (обновлено: 18:59 19.05.2022)
 
Кириенко заявил о несправедливом отношении Запада к российским школьникам

Сергей Кириенко: Запад массово выживает россиян-школьников и студентов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Запад массово выживает россиян-школьников и студентов, это совсем несправедливо, а случай с нашими паралимпийцами вопиющий, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
"Когда они начали вводить санкции по детям разных начальников (в России - ред.) это уже не справедливо с одной стороны, дети же за отцов не отвечают, но с другой стороны - это же дети начальников, так что вроде было не очень жалко. Но если серьезно, то дальше вопросы, когда это перешло на то, что они начали массово выгонять школьников или студентов, которые честно сдавали экзамены, платили деньги за своё обучение, их начали выживать из иностранных вузов и школ. Вот это уже совсем несправедливая история", - сказал Кириенко, выступая на марафоне "Новые горизонты".
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 15:58
Идеологию нового молодежного движения определят дети, заявил Кириенко
"А что было на мой взгляд вопиющей точкой - когда спортсменов паралимпийцев выгнали. Я извиняюсь, ну сволочи, также нельзя. ... У людей и так ограничения, связанные со здоровьем, приобретённые или врожденные, понимаете, что такое для человека с ограниченными возможностями подготовка к Паралимпиаде", - заключил Кириенко.
 
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