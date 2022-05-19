https://ria.ru/20220519/zapad-1789562310.html
В Совфеде призвали быть готовыми к продолжению противостояния с Западом
В Совфеде призвали быть готовыми к продолжению противостояния с Западом - РИА Новости, 19.05.2022
В Совфеде призвали быть готовыми к продолжению противостояния с Западом
В России должны быть готовы к тому, что противостояние с Западом будет продолжаться, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:36
2022-05-19T18:36
2022-05-19T18:36
в мире
россия
совет федерации рф
григорий карасин
нато
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В России должны быть готовы к тому, что противостояние с Западом будет продолжаться, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Международная обстановка сложна, трудно сказать, что она будет легче в ближайшие месяцы. Мы должна быть готовы к тому, что это противостояние будет продолжаться. Это означает необходимость конструктивной повестки дня. Мы вполне способны сделать это", — сказал Карасин в четверг в ходе экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022". Его слова цитирует пресс-служба СФ.По словам сенатора, все политические структуры РФ понимают, что работать против санкционных, деструктивных мер нужно достаточно жестко. "Но сегодняшний форум в Казани показывает, что конструктивная повестка, рассчитанная на многостороннее сотрудничество, налаживание активных экономических, социальных, культурных связей, выгодно контрастирует с политикой тотального противостояния, конфронтации, которую в настоящее время навязывает нам всем так называемый коллективный Запад во главе с Вашингтоном", — сказал Карасин.
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788249919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, совет федерации рф, григорий карасин, нато
В Совфеде призвали быть готовыми к продолжению противостояния с Западом
Сенатор Карасин призвал быть готовыми к продолжению противостояния с Западом