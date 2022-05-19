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Япония предоставит Украине заем на 300 миллионов долларов
Япония предоставит Украине заем на 300 миллионов долларов - РИА Новости, 19.05.2022
Япония предоставит Украине заем на 300 миллионов долларов
Япония предоставит Украине заем еще на 300 миллионов долларов в качестве финансовой помощи на гуманитарные нужды, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T05:42
2022-05-19T05:42
2022-05-19T05:42
в мире
фумио кисида
япония
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ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Япония предоставит Украине заем еще на 300 миллионов долларов в качестве финансовой помощи на гуманитарные нужды, сообщил телеканал NHK.На предстоящей на следующей неделе встрече на высшем уровне между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом японская сторона даст разъяснения об этом. Помощь будет предоставлена в рамках решений стран G7 о помощи Украине и соседним с ней государствам.Вместе с уже выделенными средствами общий объем финансовой помощи Японии Украине составит 600 миллионов долларов.Начало визита Байдена в Японию намечено на 22 мая, 23 мая состоится встреча на высшем уровне.
https://ria.ru/20220518/yaponiya-1789134614.html
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в мире, фумио кисида, япония, украина, сша, джо байден, g7, токио
Япония предоставит Украине заем на 300 миллионов долларов
Япония предоставит Украине заем на гуманитарные нужды еще на 300 миллионов долларов