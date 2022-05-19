14:09 19.05.2022 (обновлено: 14:11 19.05.2022)
В Минобрнауки сообщили об открытии кафедр российских вузов в Донбассе
Замглавы Минобрнауки Гуров: в Донбассе открываются кафедры ведущих российских вузов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский экономический университет имени Г. В. Плеханова
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Замглавы Минобрнауки РФ Григорий Гуров, говоря о взаимодействии с ДНР и ЛНР, заявил, что на территории Донбасса открываются кафедры ведущих вузов России.
"Сейчас в рамках взаимодействиях с Донецкой и Луганской республикой, безусловно, мы сейчас занимаемся восстановлением системы образования в организациях. У нас закреплены наши ведущие вузы, и мы открываем сейчас кафедры ведущих вузов в территориях", - сказал Гуров на пленарном заседании Форума молодых парламентариев в Совфеде.
По его словам, все меры государственной поддержки, реализуемые в рамках РФ, будут направлять и на поддержку граждан в Донецкой и Луганской республиках.
Ранее Минобрнауки РФ определило перечень российских вузов-партнеров университетов ЛНР и ДНР. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков подписал приказ о сотрудничестве между вузами России, ДНР и ЛНР, согласно которому рекомендуется создавать выпускникам из Донбасса условия для получения двойного диплома. Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева говорила РИА Новости, что профильные кафедры российских вузов могут появиться в университетах Донецкой и Луганской народных республик к следующему учебному году, это позволит получать двойные дипломы студентам Донбасса, которые не хотят покидать родину.