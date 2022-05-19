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Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 19.05.2022
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:56
2022-05-19T22:56
2022-05-19T22:56
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Победа - населенный пункт Александровка: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/shefstvo-1789573606.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
СЦКК: украинские войска обстреляли Александровку в ДНР