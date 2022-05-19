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ВСУ оборудуют опорные пункты в гражданских объектах, в том числе в школах - РИА Новости, 19.05.2022
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ВСУ оборудуют опорные пункты в гражданских объектах, в том числе в школах
ВСУ оборудуют опорные пункты в гражданских объектах, в том числе в школах - РИА Новости, 19.05.2022
ВСУ оборудуют опорные пункты в гражданских объектах, в том числе в школах
Украинские военные оборудуют опорные пункты в зданиях и на прилегающих территориях дошкольных и общеобразовательных учреждений, размещают артиллерию и РСЗО, а... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T21:35
2022-05-19T21:35
в мире
краматорск
славянск
дружковка
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Украинские военные оборудуют опорные пункты в зданиях и на прилегающих территориях дошкольных и общеобразовательных учреждений, размещают артиллерию и РСЗО, а жителей близлежащих домов насильно удерживают в подвалах, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В зданиях и на прилегающей территории дошкольных и общеобразовательных учреждений Краматорска (школа № 31), Славянска (школы № 12, 20, детские сады № 15 и 23) и Дружковки (школа № 8) Донецкой Народной Республики военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, разместили склады с боеприпасами и тяжелое вооружение, включая артиллерию и РСЗО, а жителей близлежащих домов под предлогом обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах без воды и продовольствия", - сказал Мизинцев.Генерал привел ещё один пример того, как националистами удерживаются в качестве "живого щита" мирные граждане: по его словам, в Бахмуте Донецкой Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Защитников Украины националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к домам заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.По словам Мизинцева, указанные и другие подобные факты, остаются без внимания мирового сообщества и западных политиков, старающихся под любым предлогом не замечать многочисленных преступлений украинских неонацистов.Он в очередной раз призвал все международные организации оказать влияние на официальный Киев, чтобы недопустить использования украинскими вооруженными формированиями объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.Генерал отмечает, что Всемирная организация здравоохранения так и не дала адекватной оценки фактам использования националистами медицинских учреждений в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий.
https://ria.ru/20220519/vsu-1789569536.html
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в мире, краматорск, славянск, дружковка
21:35 19.05.2022
 
ВСУ оборудуют опорные пункты в гражданских объектах, в том числе в школах

Мизинцев: ВСУ оборудуют опорные пункты в гражданских объектах, в том числе в школах

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Украинские военные оборудуют опорные пункты в зданиях и на прилегающих территориях дошкольных и общеобразовательных учреждений, размещают артиллерию и РСЗО, а жителей близлежащих домов насильно удерживают в подвалах, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В зданиях и на прилегающей территории дошкольных и общеобразовательных учреждений Краматорска (школа № 31), Славянска (школы № 12, 20, детские сады № 15 и 23) и Дружковки (школа № 8) Донецкой Народной Республики военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, разместили склады с боеприпасами и тяжелое вооружение, включая артиллерию и РСЗО, а жителей близлежащих домов под предлогом обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах без воды и продовольствия", - сказал Мизинцев.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19:08
Два десятка украинских десантников сдались в плен
Генерал привел ещё один пример того, как националистами удерживаются в качестве "живого щита" мирные граждане: по его словам, в Бахмуте Донецкой Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Защитников Украины националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к домам заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.
По словам Мизинцева, указанные и другие подобные факты, остаются без внимания мирового сообщества и западных политиков, старающихся под любым предлогом не замечать многочисленных преступлений украинских неонацистов.
Он в очередной раз призвал все международные организации оказать влияние на официальный Киев, чтобы недопустить использования украинскими вооруженными формированиями объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.
Генерал отмечает, что Всемирная организация здравоохранения так и не дала адекватной оценки фактам использования националистами медицинских учреждений в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий.
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