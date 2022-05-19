https://ria.ru/20220519/vsu-1789597476.html

ВСУ оборудуют опорные пункты в гражданских объектах, в том числе в школах

ВСУ оборудуют опорные пункты в гражданских объектах, в том числе в школах - РИА Новости, 19.05.2022

ВСУ оборудуют опорные пункты в гражданских объектах, в том числе в школах

Украинские военные оборудуют опорные пункты в зданиях и на прилегающих территориях дошкольных и общеобразовательных учреждений, размещают артиллерию и РСЗО, а... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T21:35

2022-05-19T21:35

2022-05-19T21:35

в мире

краматорск

славянск

дружковка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30998623cef8d5a07205300ed354e398.jpg

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Украинские военные оборудуют опорные пункты в зданиях и на прилегающих территориях дошкольных и общеобразовательных учреждений, размещают артиллерию и РСЗО, а жителей близлежащих домов насильно удерживают в подвалах, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В зданиях и на прилегающей территории дошкольных и общеобразовательных учреждений Краматорска (школа № 31), Славянска (школы № 12, 20, детские сады № 15 и 23) и Дружковки (школа № 8) Донецкой Народной Республики военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, разместили склады с боеприпасами и тяжелое вооружение, включая артиллерию и РСЗО, а жителей близлежащих домов под предлогом обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах без воды и продовольствия", - сказал Мизинцев.Генерал привел ещё один пример того, как националистами удерживаются в качестве "живого щита" мирные граждане: по его словам, в Бахмуте Донецкой Народной Республики на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Защитников Украины националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к домам заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.По словам Мизинцева, указанные и другие подобные факты, остаются без внимания мирового сообщества и западных политиков, старающихся под любым предлогом не замечать многочисленных преступлений украинских неонацистов.Он в очередной раз призвал все международные организации оказать влияние на официальный Киев, чтобы недопустить использования украинскими вооруженными формированиями объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.Генерал отмечает, что Всемирная организация здравоохранения так и не дала адекватной оценки фактам использования националистами медицинских учреждений в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий.

https://ria.ru/20220519/vsu-1789569536.html

https://ria.ru/20220519/dnr-1789582012.html

краматорск

славянск

дружковка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, краматорск, славянск, дружковка