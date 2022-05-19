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Два десятка украинских десантников сдались в плен - РИА Новости, 19.05.2022
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Два десятка украинских десантников сдались в плен
Два десятка украинских десантников сдались в плен - РИА Новости, 19.05.2022
Два десятка украинских десантников сдались в плен
За минувшие сутки 20 военнослужащих из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:08
2022-05-19T23:07
украина
в мире
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. За минувшие сутки 20 военнослужащих из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен, сообщила Народная милиция ДНР."Двадцать военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни", — говорится в сообщении ведомства Telegram-канале.Помимо этого, бойцы Народной милиции совместно с российскими войсками уничтожили более 30 украинских военных, один танк, две БМП и восемь огневых точек. Три БМП, два БТР и один танк удалось захватить.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/obstrel-1789520371.html
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украина, в мире, владимир путин, россия, донбасс
19:08 19.05.2022 (обновлено: 23:07 19.05.2022)
 
Два десятка украинских десантников сдались в плен

Народная милиция ДНР заявила о сдаче в плен еще 20 украинских десантников из 95-й бригады

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. За минувшие сутки 20 военнослужащих из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сдались в плен, сообщила Народная милиция ДНР.
"Двадцать военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни", — говорится в сообщении ведомства Telegram-канале.
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Помимо этого, бойцы Народной милиции совместно с российскими войсками уничтожили более 30 украинских военных, один танк, две БМП и восемь огневых точек. Три БМП, два БТР и один танк удалось захватить.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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