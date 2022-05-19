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Власти Китая предостерегли США от вмешательства во внутренние дела страны - РИА Новости, 19.05.2022
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Власти Китая предостерегли США от вмешательства во внутренние дела страны
Власти Китая предостерегли США от вмешательства во внутренние дела страны - РИА Новости, 19.05.2022
Власти Китая предостерегли США от вмешательства во внутренние дела страны
Китай примет решительные меры по защите суверенитета и национальных интересов, если США вмешаются в его внутренние дела, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T05:50
2022-05-19T09:20
в мире
ян цзечи
китай
сша
тайвань
мид кнр
пекин
джейк салливан
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ПЕКИН, 19 мая — РИА Новости. Китай примет решительные меры по защите суверенитета и национальных интересов, если США вмешаются в его внутренние дела, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в телефонном разговоре с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщил китайский МИД.По словам Ян Цзечи, в последнее время Вашингтон допустил несколько "неверных действий и заявлений", вмешиваясь во внутренние дела Китая.Он подчеркнул, что тайваньский вопрос — самый важный, чувствительный и ключевой в китайско-американских отношениях, и, если США будут настаивать на разыгрывании "тайваньской карты" и продолжат идти по неверному пути, это неизбежно приведет к опасной ситуации."Мы призываем США четко осознать ситуацию, строго соблюдать обязательства и соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", — заключил Ян Цзечи.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.
https://ria.ru/20220518/kitay-1789272612.html
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в мире, ян цзечи, китай, сша, тайвань, мид кнр, пекин, джейк салливан
05:50 19.05.2022 (обновлено: 09:20 19.05.2022)
 
Власти Китая предостерегли США от вмешательства во внутренние дела страны

Ян Цзечи: Китай примет ответные меры в случае вмешательства США в его внутренние дела

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧлен политбюро ЦК Коммунистической партии, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи
Член политбюро ЦК Коммунистической партии, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Член политбюро ЦК Коммунистической партии, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 мая — РИА Новости. Китай примет решительные меры по защите суверенитета и национальных интересов, если США вмешаются в его внутренние дела, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в телефонном разговоре с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщил китайский МИД.
По словам Ян Цзечи, в последнее время Вашингтон допустил несколько "неверных действий и заявлений", вмешиваясь во внутренние дела Китая.

"Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности, и мы воплотим наши слова в реальность", — сказал политик.

Он подчеркнул, что тайваньский вопрос — самый важный, чувствительный и ключевой в китайско-американских отношениях, и, если США будут настаивать на разыгрывании "тайваньской карты" и продолжат идти по неверному пути, это неизбежно приведет к опасной ситуации.
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"Мы призываем США четко осознать ситуацию, строго соблюдать обязательства и соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", — заключил Ян Цзечи.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.
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