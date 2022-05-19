05:50 19.05.2022 (обновлено: 09:20 19.05.2022)
Власти Китая предостерегли США от вмешательства во внутренние дела страны
Ян Цзечи: Китай примет ответные меры в случае вмешательства США в его внутренние дела
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧлен политбюро ЦК Коммунистической партии, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи
Член политбюро ЦК Коммунистической партии, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Архивное фото
ПЕКИН, 19 мая — РИА Новости. Китай примет решительные меры по защите суверенитета и национальных интересов, если США вмешаются в его внутренние дела, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в телефонном разговоре с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщил китайский МИД.
"Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности, и мы воплотим наши слова в реальность", — сказал политик.
Он подчеркнул, что тайваньский вопрос — самый важный, чувствительный и ключевой в китайско-американских отношениях, и, если США будут настаивать на разыгрывании "тайваньской карты" и продолжат идти по неверному пути, это неизбежно приведет к опасной ситуации.
18 мая, 16:25В Китае припомнили Западу слова Путина об Украине
"Мы призываем США четко осознать ситуацию, строго соблюдать обязательства и соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", — заключил Ян Цзечи.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.