https://ria.ru/20220519/vmeshatelstvo-1789371963.html

Власти Китая предостерегли США от вмешательства во внутренние дела страны

Власти Китая предостерегли США от вмешательства во внутренние дела страны - РИА Новости, 19.05.2022

Власти Китая предостерегли США от вмешательства во внутренние дела страны

Китай примет решительные меры по защите суверенитета и национальных интересов, если США вмешаются в его внутренние дела, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T05:50

2022-05-19T05:50

2022-05-19T09:20

в мире

ян цзечи

китай

сша

тайвань

мид кнр

пекин

джейк салливан

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ПЕКИН, 19 мая — РИА Новости. Китай примет решительные меры по защите суверенитета и национальных интересов, если США вмешаются в его внутренние дела, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в телефонном разговоре с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщил китайский МИД.По словам Ян Цзечи, в последнее время Вашингтон допустил несколько "неверных действий и заявлений", вмешиваясь во внутренние дела Китая.Он подчеркнул, что тайваньский вопрос — самый важный, чувствительный и ключевой в китайско-американских отношениях, и, если США будут настаивать на разыгрывании "тайваньской карты" и продолжат идти по неверному пути, это неизбежно приведет к опасной ситуации."Мы призываем США четко осознать ситуацию, строго соблюдать обязательства и соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", — заключил Ян Цзечи.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.

https://ria.ru/20220518/kitay-1789272612.html

https://ria.ru/20220518/bezumie-1789143303.html

китай

сша

тайвань

пекин

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в мире, ян цзечи, китай, сша, тайвань, мид кнр, пекин, джейк салливан