https://ria.ru/20220519/vengriya-1789429949.html
Орбан назвал "венгерский рецепт" противостояния либеральному доминированию
Орбан назвал "венгерский рецепт" противостояния либеральному доминированию - РИА Новости, 19.05.2022
Орбан назвал "венгерский рецепт" противостояния либеральному доминированию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на открытии Конференции консервативных политических действий, перечислил 12 правил, в соответствии с которыми... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:30
2022-05-19T12:30
2022-05-19T12:30
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венгрия
будапешт
виктор орбан
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на открытии Конференции консервативных политических действий, перечислил 12 правил, в соответствии с которыми выстраивалась политика страны в противовес "прогрессивному доминированию".В Будапеште 19-20 мая проходит Конференция консервативных политических действий (CPAC). Это будет первый раз, когда европейская страна примет флагманское консервативное мероприятие. Девизом конференции стало "триединство Бога, родины и семьи". Выступая на открытии, Орбан дал оценку работе правительства под своим началом с 2010 года, когда консервативный альянс Фидес-ХДНП вернулся к власти после восьми лет пребывания в оппозиции. В апреле 2022 года альянс выиграл четвертые подряд парламентские выборы."В 2010 году мы вернулись. За восемь лет мы выстраивали кирпичик к кирпичику, и Венгрия стала лабораторией, где мы испытывали противоядие от прогрессивного доминирования. Этой весной мы получили четвертую дозу, и пациент полностью выздоровел, рецепт можно использовать свободно", - сказал Орбан. Трансляцию вел канал М1.Он перечислил 12 пунктов "венгерского рецепта": надо играть по своим правилам, основываться на национальном консерватизме во внутренней политике и национальных интересах во внешней, развивать СМИ, раскрывать замыслы противников, сознавать важность экономики и не выстраивать ее в соответствии с абстрактными идеями, не вдаваться в крайности, каждый день читать, иметь веру, искать друзей, создавать союзы и исследовательские институты.
https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788750679.html
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788335470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, виктор орбан
Орбан назвал "венгерский рецепт" противостояния либеральному доминированию
Премьер Венгрии Орбан перечислил 12 правил, по которым выстраивалась политика страны
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на открытии Конференции консервативных политических действий, перечислил 12 правил, в соответствии с которыми выстраивалась политика страны в противовес "прогрессивному доминированию".
В Будапеште
19-20 мая проходит Конференция консервативных политических действий (CPAC). Это будет первый раз, когда европейская страна примет флагманское консервативное мероприятие. Девизом конференции стало "триединство Бога, родины и семьи".
Выступая на открытии, Орбан дал оценку работе правительства под своим началом с 2010 года, когда консервативный альянс Фидес-ХДНП вернулся к власти после восьми лет пребывания в оппозиции. В апреле 2022 года альянс выиграл четвертые подряд парламентские выборы.
"В 2010 году мы вернулись. За восемь лет мы выстраивали кирпичик к кирпичику, и Венгрия
стала лабораторией, где мы испытывали противоядие от прогрессивного доминирования. Этой весной мы получили четвертую дозу, и пациент полностью выздоровел, рецепт можно использовать свободно", - сказал Орбан. Трансляцию вел канал М1.
Он перечислил 12 пунктов "венгерского рецепта": надо играть по своим правилам, основываться на национальном консерватизме во внутренней политике и национальных интересах во внешней, развивать СМИ, раскрывать замыслы противников, сознавать важность экономики и не выстраивать ее в соответствии с абстрактными идеями, не вдаваться в крайности, каждый день читать, иметь веру, искать друзей, создавать союзы и исследовательские институты.