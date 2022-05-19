https://ria.ru/20220519/vengriya-1789429949.html

Орбан назвал "венгерский рецепт" противостояния либеральному доминированию

Орбан назвал "венгерский рецепт" противостояния либеральному доминированию - РИА Новости, 19.05.2022

Орбан назвал "венгерский рецепт" противостояния либеральному доминированию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на открытии Конференции консервативных политических действий, перечислил 12 правил, в соответствии с которыми... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:30

2022-05-19T12:30

2022-05-19T12:30

в мире

венгрия

будапешт

виктор орбан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:57:2797:1630_1920x0_80_0_0_13074e0ac7475fed649f9b3efe863346.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на открытии Конференции консервативных политических действий, перечислил 12 правил, в соответствии с которыми выстраивалась политика страны в противовес "прогрессивному доминированию".В Будапеште 19-20 мая проходит Конференция консервативных политических действий (CPAC). Это будет первый раз, когда европейская страна примет флагманское консервативное мероприятие. Девизом конференции стало "триединство Бога, родины и семьи". Выступая на открытии, Орбан дал оценку работе правительства под своим началом с 2010 года, когда консервативный альянс Фидес-ХДНП вернулся к власти после восьми лет пребывания в оппозиции. В апреле 2022 года альянс выиграл четвертые подряд парламентские выборы."В 2010 году мы вернулись. За восемь лет мы выстраивали кирпичик к кирпичику, и Венгрия стала лабораторией, где мы испытывали противоядие от прогрессивного доминирования. Этой весной мы получили четвертую дозу, и пациент полностью выздоровел, рецепт можно использовать свободно", - сказал Орбан. Трансляцию вел канал М1.Он перечислил 12 пунктов "венгерского рецепта": надо играть по своим правилам, основываться на национальном консерватизме во внутренней политике и национальных интересах во внешней, развивать СМИ, раскрывать замыслы противников, сознавать важность экономики и не выстраивать ее в соответствии с абстрактными идеями, не вдаваться в крайности, каждый день читать, иметь веру, искать друзей, создавать союзы и исследовательские институты.

https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788750679.html

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788335470.html

венгрия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, венгрия, будапешт, виктор орбан