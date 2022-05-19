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Орбан назвал "венгерский рецепт" противостояния либеральному доминированию - РИА Новости, 19.05.2022
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Орбан назвал "венгерский рецепт" противостояния либеральному доминированию
Орбан назвал "венгерский рецепт" противостояния либеральному доминированию - РИА Новости, 19.05.2022
Орбан назвал "венгерский рецепт" противостояния либеральному доминированию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на открытии Конференции консервативных политических действий, перечислил 12 правил, в соответствии с которыми... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:30
2022-05-19T12:30
в мире
венгрия
будапешт
виктор орбан
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на открытии Конференции консервативных политических действий, перечислил 12 правил, в соответствии с которыми выстраивалась политика страны в противовес "прогрессивному доминированию".В Будапеште 19-20 мая проходит Конференция консервативных политических действий (CPAC). Это будет первый раз, когда европейская страна примет флагманское консервативное мероприятие. Девизом конференции стало "триединство Бога, родины и семьи".&nbsp;Выступая на открытии, Орбан дал оценку работе правительства под своим началом с 2010 года, когда консервативный альянс Фидес-ХДНП вернулся к власти после восьми лет пребывания в оппозиции. В апреле 2022 года альянс выиграл четвертые подряд парламентские выборы."В 2010 году мы вернулись. За восемь лет мы выстраивали кирпичик к кирпичику, и Венгрия стала лабораторией, где мы испытывали противоядие от прогрессивного доминирования. Этой весной мы получили четвертую дозу, и пациент полностью выздоровел, рецепт можно использовать свободно", - сказал Орбан. Трансляцию вел канал М1.Он перечислил 12 пунктов "венгерского рецепта": надо играть по своим правилам, основываться на национальном консерватизме во внутренней политике и национальных интересах во внешней, развивать СМИ, раскрывать замыслы противников, сознавать важность экономики и не выстраивать ее в соответствии с абстрактными идеями, не вдаваться в крайности, каждый день читать, иметь веру, искать друзей, создавать союзы и исследовательские институты.
https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788750679.html
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в мире, венгрия, будапешт, виктор орбан
12:30 19.05.2022
 
Орбан назвал "венгерский рецепт" противостояния либеральному доминированию

Премьер Венгрии Орбан перечислил 12 правил, по которым выстраивалась политика страны

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на открытии Конференции консервативных политических действий, перечислил 12 правил, в соответствии с которыми выстраивалась политика страны в противовес "прогрессивному доминированию".
В Будапеште 19-20 мая проходит Конференция консервативных политических действий (CPAC). Это будет первый раз, когда европейская страна примет флагманское консервативное мероприятие. Девизом конференции стало "триединство Бога, родины и семьи". 
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16 мая, 10:54
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Выступая на открытии, Орбан дал оценку работе правительства под своим началом с 2010 года, когда консервативный альянс Фидес-ХДНП вернулся к власти после восьми лет пребывания в оппозиции. В апреле 2022 года альянс выиграл четвертые подряд парламентские выборы.
"В 2010 году мы вернулись. За восемь лет мы выстраивали кирпичик к кирпичику, и Венгрия стала лабораторией, где мы испытывали противоядие от прогрессивного доминирования. Этой весной мы получили четвертую дозу, и пациент полностью выздоровел, рецепт можно использовать свободно", - сказал Орбан. Трансляцию вел канал М1.
Он перечислил 12 пунктов "венгерского рецепта": надо играть по своим правилам, основываться на национальном консерватизме во внутренней политике и национальных интересах во внешней, развивать СМИ, раскрывать замыслы противников, сознавать важность экономики и не выстраивать ее в соответствии с абстрактными идеями, не вдаваться в крайности, каждый день читать, иметь веру, искать друзей, создавать союзы и исследовательские институты.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 14:40
Кулеба раскритиковал Венгрию за позицию по эмбарго на российскую нефть
 
В миреВенгрияБудапештВиктор Орбан
 
 
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