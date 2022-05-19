https://ria.ru/20220519/vangelis-1789589862.html

Умер всемирно известный греческий композитор Вангелис

Умер всемирно известный греческий композитор Вангелис - РИА Новости, 19.05.2022

Умер всемирно известный греческий композитор Вангелис

Скончался всемирно известный греческий композитор, автор музыки к многим фильмам Вангелис, сообщает греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:42

2022-05-19T20:42

2022-05-19T20:58

демис руссос

христофор колумб

эль греко

греция

франция

париж

культура

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АФИНЫ, 19 мая - РИА Новости. Скончался всемирно известный греческий композитор, автор музыки к многим фильмам Вангелис, сообщает греческое общественное телевидение ERT.Эвангелос Одиссеас Папатанасиу, который во всем мире известен как Вангелис (Vangelis), умер в возрасте 79 лет. Его смерть подтвердила юридическая фирма, представляющая интересы Папатанасиу, сообщил телеканал."С большой грустью мы сообщаем, что великий грек Вангелис Папатанасиу скончался поздно ночью во вторник, 17 мая", — говорится в сообщении.Сообщается, что он лечился в больнице во Франции от коронавируса.Вангелис был одним из самых известных представителей греческой культуры, оказавшим мировое влияние благодаря своей работе, а в 1982 году он был удостоен Оскара за песню в фильме "Огненные колесницы". Он написал и музыкальную заставку для выпусков новостей ERT, сообщил телеканал.Вангелис был одним из первых авторов и исполнителей электронной музыки.В молодости, в 60-х годах, Вангелис сформировал группу Forminx, которая была весьма популярна в Греции. В 1968 году он переехал в Париж, где в течение трех лет сотрудничал с группой Aphrodite"s Child, которую он создал вместе с Демисом Руссосом и которая в то время стала самой популярной в Европе. В 1975 году Ваннгелис покинул "Дитя Афродиты" и переехал в Лондон, где создал суперсовременную звукозаписывающую студию Nemo Studios.Помимо музыки к фильму "Огненные колесницы", Вангелис написал музыку к фильмам "Бегущий по лезвию", "Александр", "Пропавший без вести", "Антарктика", "1492: Христофор Колумб", "Эль Греко" и другим.Соболезнования направил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис."Вангелиса Папатанасиу больше нет с нами. Печальная новость для всей планеты, мировая музыка потеряла Вангелиса. Первопроходец в электронном звуке, лауреат "Оскаров", автор великих хитов. Однако для нас, греков, которые знают, что второе имя "ребенка Афродиты" было Одиссей, это означает, что он начал свой долгий путь по Огненным дорогам. Откуда он всегда будет присылать нам свои ноты", - написал Мицотакис.

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демис руссос, христофор колумб, эль греко, греция, франция, париж