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ЦБ разрешил банкам продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евро
ЦБ разрешил банкам продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евро - РИА Новости, 19.05.2022
ЦБ разрешил банкам продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евро
Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой: кредитные организации с 20 мая смогут без ограничений продавать россиянам любую наличную... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:10
2022-05-19T18:10
2022-05-19T21:43
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
доллар
евро
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой: кредитные организации с 20 мая смогут без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, кроме долларов и евро, говорится в сообщении регулятора."Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты", — уточнили там.Отмечается, что действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля.ЦБ пояснил, что послабление связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.Западные страны приняли несколько пакетов ограничений против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Основная часть из них коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом санкции западных стран спровоцировали инфляцию в США и в Европе, в первую очередь выросли цены на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, доллар, евро
18:10 19.05.2022 (обновлено: 21:43 19.05.2022)
ЦБ разрешил банкам продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евро
ЦБ отменил ограничения на продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евро
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой: кредитные организации с 20 мая смогут без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, кроме долларов и евро, говорится в сообщении
регулятора.
"Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты", — уточнили там.
Отмечается, что действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля.
ЦБ
пояснил, что послабление связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.
Западные страны приняли несколько пакетов ограничений против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины
. Основная часть из них коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России
.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом санкции западных стран спровоцировали инфляцию в США и в Европе, в первую очередь выросли цены на топливо и продукты питания.