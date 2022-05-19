https://ria.ru/20220519/valyuta-1789553979.html

ЦБ разрешил банкам продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евро

ЦБ разрешил банкам продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евро - РИА Новости, 19.05.2022

ЦБ разрешил банкам продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евро

Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой: кредитные организации с 20 мая смогут без ограничений продавать россиянам любую наличную... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:10

2022-05-19T18:10

2022-05-19T21:43

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

доллар

евро

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой: кредитные организации с 20 мая смогут без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, кроме долларов и евро, говорится в сообщении регулятора."Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты", — уточнили там.Отмечается, что действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля.ЦБ пояснил, что послабление связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.Западные страны приняли несколько пакетов ограничений против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Основная часть из них коснулась банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, часть брендов заявила о прекращении работы в России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом санкции западных стран спровоцировали инфляцию в США и в Европе, в первую очередь выросли цены на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html

https://ria.ru/20220516/yuani-1788714529.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, доллар, евро