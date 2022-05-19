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На природных территориях Москвы появились первые утята - РИА Новости, 19.05.2022
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Хорошие новости
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На природных территориях Москвы появились первые утята
На природных территориях Москвы появились первые утята - РИА Новости, 19.05.2022
На природных территориях Москвы появились первые утята
Первые утята появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале ГПБУ "Мосприрода". РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:33
2022-05-19T14:35
городское хозяйство москвы
москва
мосприрода
хорошие новости
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Первые утята появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале ГПБУ "Мосприрода"."Первые утята появились на природных территориях столицы. На прудах природно-исторического парка "Битцевский лес" пополнение: кряквы вывели утят. Специалисты Мосприроды встретили утиное семейство на территории природно-исторического парка "Битцевский лес", - написано в сообщении.Отмечается, что кряква – это самая многочисленная и одна из самых крупных уток. Представители этого вида встречаются практически на всех природных территориях Москвы, где есть водоемы, и многие из них остаются в городе на зимовку.
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городское хозяйство москвы, москва, мосприрода
14:33 19.05.2022 (обновлено: 14:35 19.05.2022)
 
На природных территориях Москвы появились первые утята

На природных территориях Москвы появились первые в этом году утята

© РИА Новости / Алексей ДаничевУтка с утенком
Утка с утенком - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Утка с утенком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Первые утята появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале ГПБУ "Мосприрода".
"Первые утята появились на природных территориях столицы. На прудах природно-исторического парка "Битцевский лес" пополнение: кряквы вывели утят. Специалисты Мосприроды встретили утиное семейство на территории природно-исторического парка "Битцевский лес", - написано в сообщении.
Отмечается, что кряква – это самая многочисленная и одна из самых крупных уток. Представители этого вида встречаются практически на всех природных территориях Москвы, где есть водоемы, и многие из них остаются в городе на зимовку.
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Хорошие новостиГородское хозяйство МосквыМоскваМосприрода
 
 
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