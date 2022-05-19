За сутки из районов спецоперации в Россию эвакуировали 17693 человека
Мизинцев: за сутки из районов спецоперации в Россию эвакуировали 17693 человека
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМногодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью
Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минобороны России за прошедшие сутки эвакуировали из опасных районов ДНР, ЛНР и территорий Украины, подконтрольных киевскому режиму, 17693 человека, включая 2371 ребенка, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17693 человека, в том числе 2371 ребенок, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 360 619 человек, из которых детей 230 267. Государственную границу Российской Федерации пересекли 185369 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе 3007 – за прошедшие сутки", - сообщил Мизинцев.
Кроме того, за прошедшие сутки на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба, в федеральные органы исполнительной власти, регионы России и общественные организации поступило 89 запросов на эвакуацию в Россию, ДНР, ЛНР или же в подконтрольные российской армии районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. В данный момент в базе данных 2756123 таких обращений из 2136 населенных пунктов Украины.