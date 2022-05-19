https://ria.ru/20220519/ukraina-1789574593.html

Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов и мин по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов и мин по ДНР - РИА Новости, 19.05.2022

Украинские войска за сутки выпустили более 200 снарядов и мин по ДНР

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", по... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T19:33

2022-05-19T19:33

2022-05-19T19:37

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов и мин, в том числе из "Града", по восьми населенным пунктам республики."С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-миллиметровых минометов. Были обстреляны районы восьми населенных пунктов республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/donbass-1789518392.html

https://ria.ru/20220519/vsu-1789569536.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс