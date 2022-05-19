https://ria.ru/20220519/ukraina-1789548606.html

Глава МИД Китая выступил против накачки Украины оружием

Глава МИД Китая выступил против накачки Украины оружием - РИА Новости, 19.05.2022

Глава МИД Китая выступил против накачки Украины оружием

Поставки оружия не восстановят мир на Украине, а санкции против России не помогут решить дилемму европейской безопасности в Европе, заявил министр иностранных... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:52

2022-05-19T17:52

2022-05-19T18:33

специальная военная операция на украине

в мире

ван и (политик)

китай

мид кнр

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 19 мая — РИА Новости. Поставки оружия не восстановят мир на Украине, а санкции против России не помогут решить дилемму европейской безопасности в Европе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.Пекин вступает против "вепонизации" международной экономики, а также осуждает принуждение других стран выбирать одну из сторон конфликта, отметил министр.Он также обратил внимание, что украинский кризис оказывает негативное влияние на развитие международной торговли и угрожает глобальной продовольственной, энергетической и финансовой безопасности."Необходимо прикладывать усилия для уменьшения побочных эффектов, и в особенности поддерживать уязвимые развивающиеся страны", — считает Ван И.Кроме того, министр призвал международное сообщество не только объединиться для достижения мира, но и "не подливать масло в огонь".В Китае надеются, что Москва и Киев смогут преодолеть существующие разногласия и продолжат переговорный процесс в то время, как НАТО и Евросоюз начнут вести с Россией всесторонний диалог.Странам БРИКС, в свою очередь, следует придерживаться принципов независимости, объективности и справедливости по украинскому вопросу, а также выступать за мир и прикладывать усилия для его достижения, заключил дипломат.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие бренды прекратили деятельность на территории страны. Тем не менее все это уже обернулось экономическим проблемами для США и Европы, которые столкнулись с резким ростом цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789201879.html

https://ria.ru/20220511/neft-1787873995.html

китай

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ван и (политик), китай, мид кнр, украина, россия, ситуация в днр и лнр