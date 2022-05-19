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Глава МИД Китая выступил против накачки Украины оружием - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789548606.html
Глава МИД Китая выступил против накачки Украины оружием
Глава МИД Китая выступил против накачки Украины оружием - РИА Новости, 19.05.2022
Глава МИД Китая выступил против накачки Украины оружием
Поставки оружия не восстановят мир на Украине, а санкции против России не помогут решить дилемму европейской безопасности в Европе, заявил министр иностранных... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:52
2022-05-19T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
ван и (политик)
китай
мид кнр
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 19 мая — РИА Новости. Поставки оружия не восстановят мир на Украине, а санкции против России не помогут решить дилемму европейской безопасности в Европе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.Пекин вступает против "вепонизации" международной экономики, а также осуждает принуждение других стран выбирать одну из сторон конфликта, отметил министр.Он также обратил внимание, что украинский кризис оказывает негативное влияние на развитие международной торговли и угрожает глобальной продовольственной, энергетической и финансовой безопасности."Необходимо прикладывать усилия для уменьшения побочных эффектов, и в особенности поддерживать уязвимые развивающиеся страны", — считает Ван И.Кроме того, министр призвал международное сообщество не только объединиться для достижения мира, но и "не подливать масло в огонь".В Китае надеются, что Москва и Киев смогут преодолеть существующие разногласия и продолжат переговорный процесс в то время, как НАТО и Евросоюз начнут вести с Россией всесторонний диалог.Странам БРИКС, в свою очередь, следует придерживаться принципов независимости, объективности и справедливости по украинскому вопросу, а также выступать за мир и прикладывать усилия для его достижения, заключил дипломат.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие бренды прекратили деятельность на территории страны. Тем не менее все это уже обернулось экономическим проблемами для США и Европы, которые столкнулись с резким ростом цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789201879.html
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в мире, ван и (политик), китай, мид кнр, украина, россия, ситуация в днр и лнр
17:52 19.05.2022 (обновлено: 18:33 19.05.2022)
 
Глава МИД Китая выступил против накачки Украины оружием

Глава МИД Китая Ван И: поставки оружия на Украину не принесут ей мир

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 мая — РИА Новости. Поставки оружия не восстановят мир на Украине, а санкции против России не помогут решить дилемму европейской безопасности в Европе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.
"Украинский кризис по-прежнему затягивается. Позиция Китая всегда была последовательной и заключалась в том, что необходимо продвигать примирение и содействовать переговорам", — уточнил дипломат.
Пекин вступает против "вепонизации" международной экономики, а также осуждает принуждение других стран выбирать одну из сторон конфликта, отметил министр.
Он также обратил внимание, что украинский кризис оказывает негативное влияние на развитие международной торговли и угрожает глобальной продовольственной, энергетической и финансовой безопасности.
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"Необходимо прикладывать усилия для уменьшения побочных эффектов, и в особенности поддерживать уязвимые развивающиеся страны", — считает Ван И.
Кроме того, министр призвал международное сообщество не только объединиться для достижения мира, но и "не подливать масло в огонь".
В Китае надеются, что Москва и Киев смогут преодолеть существующие разногласия и продолжат переговорный процесс в то время, как НАТО и Евросоюз начнут вести с Россией всесторонний диалог.
Странам БРИКС, в свою очередь, следует придерживаться принципов независимости, объективности и справедливости по украинскому вопросу, а также выступать за мир и прикладывать усилия для его достижения, заключил дипломат.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие бренды прекратили деятельность на территории страны. Тем не менее все это уже обернулось экономическим проблемами для США и Европы, которые столкнулись с резким ростом цен на топливо и продукты питания.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВан И (политик)КитайМИД КНРУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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