https://ria.ru/20220519/ukraina-1789507713.html

Киевский суд разрешил арест экс-президента Украины

Киевский суд разрешил арест экс-президента Украины - РИА Новости, 19.05.2022

Киевский суд разрешил арест экс-президента Украины

Печерский районный суд Киева избрал для экс-президента Украины меру пресечения в виде ареста за организацию незаконного пересечения границы в 2014 году,... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:53

2022-05-19T15:53

2022-05-19T15:53

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Печерский районный суд Киева избрал для экс-президента Украины меру пресечения в виде ареста за организацию незаконного пересечения границы в 2014 году, сообщает офис генпрокурора Украины.Ведомство не называет имя экс-президента, однако после госпереворота на Украине в феврале 2014 года на тот момент президент Украины Виктор Янукович вынужден был покинуть страну. Он выехал в Россию. Другие президенты не покидали территорию страны."Печерским районным судом Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины, который подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале. По данным ведомства, бывший президент Украины совместно с сотрудниками госохраны и представителями РФ 23 февраля 2014 года незаконно пересек и переправил не менее 20 лиц через государственную границу Украины в Анапу.

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Кирилл Волков

в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр