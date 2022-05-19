https://ria.ru/20220519/ukraina-1789507713.html
Киевский суд разрешил арест экс-президента Украины
Киевский суд разрешил арест экс-президента Украины - РИА Новости, 19.05.2022
Киевский суд разрешил арест экс-президента Украины
Печерский районный суд Киева избрал для экс-президента Украины меру пресечения в виде ареста за организацию незаконного пересечения границы в 2014 году,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:53
2022-05-19T15:53
2022-05-19T15:53
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Печерский районный суд Киева избрал для экс-президента Украины меру пресечения в виде ареста за организацию незаконного пересечения границы в 2014 году, сообщает офис генпрокурора Украины.Ведомство не называет имя экс-президента, однако после госпереворота на Украине в феврале 2014 года на тот момент президент Украины Виктор Янукович вынужден был покинуть страну. Он выехал в Россию. Другие президенты не покидали территорию страны."Печерским районным судом Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины, который подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале. По данным ведомства, бывший президент Украины совместно с сотрудниками госохраны и представителями РФ 23 февраля 2014 года незаконно пересек и переправил не менее 20 лиц через государственную границу Украины в Анапу.
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777122765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр
Киевский суд разрешил арест экс-президента Украины
Суд Киева разрешил арест неназванного экс-главы Украины за незаконное пересечение границы