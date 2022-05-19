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Один из главарей "Айдара" признался, что участвовал в подрыве моста в ЛНР

Один из главарей "Айдара" признался, что участвовал в подрыве моста в ЛНР - РИА Новости, 19.05.2022

Один из главарей "Айдара" признался, что участвовал в подрыве моста в ЛНР

Заместитель командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" Денис Мурыга, задержанный в Ростовской области, признался, что... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:25

2022-05-19T15:25

2022-05-19T15:25

специальная военная операция на украине

происшествия

лисичанск

ситуация в днр и лнр

россия

батальон "айдар"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Заместитель командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" Денис Мурыга, задержанный в Ростовской области, признался, что участвовал в подрыве моста в ЛНР в 2015 году, следует из видеозаписи, предоставленной РИА Новости источником."В марте 2015 года по указанию командира роты огневой поддержки Радченко Игоря Александровича с позывным "Рубеж" я участвовал в спецоперации по подрыву моста айдаровцами, в результате которого погибли часовые Народной милиции ЛНР", - сказал Мурыга.В четверг Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Мурыги до 16 июля. Он подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании.По данным источника РИА Новости, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске. Его задержали в апреле текущего года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев.

лисичанск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, лисичанск, ситуация в днр и лнр, россия, батальон "айдар"