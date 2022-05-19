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Один из главарей "Айдара" признался, что участвовал в подрыве моста в ЛНР - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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https://ria.ru/20220519/ukraina-1789497905.html
Один из главарей "Айдара" признался, что участвовал в подрыве моста в ЛНР
Один из главарей "Айдара" признался, что участвовал в подрыве моста в ЛНР - РИА Новости, 19.05.2022
Один из главарей "Айдара" признался, что участвовал в подрыве моста в ЛНР
Заместитель командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" Денис Мурыга, задержанный в Ростовской области, признался, что... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:25
2022-05-19T15:25
специальная военная операция на украине
происшествия
лисичанск
ситуация в днр и лнр
россия
батальон "айдар"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Заместитель командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" Денис Мурыга, задержанный в Ростовской области, признался, что участвовал в подрыве моста в ЛНР в 2015 году, следует из видеозаписи, предоставленной РИА Новости источником."В марте 2015 года по указанию командира роты огневой поддержки Радченко Игоря Александровича с позывным "Рубеж" я участвовал в спецоперации по подрыву моста айдаровцами, в результате которого погибли часовые Народной милиции ЛНР", - сказал Мурыга.В четверг Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Мурыги до 16 июля. Он подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании.По данным источника РИА Новости, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске. Его задержали в апреле текущего года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев.
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происшествия, лисичанск, ситуация в днр и лнр, россия, батальон "айдар"
15:25 19.05.2022
 
Один из главарей "Айдара" признался, что участвовал в подрыве моста в ЛНР

Один из главарей "Айдара" Мурыга признал участие в подрыве моста в ЛНР в 2015 году

© РИА Новости / Юлия Насулина / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ конвоируют заместителя командира нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыгу в суд
Сотрудники ФСБ РФ конвоируют заместителя командира нацбатальона Айдар Дениса Мурыгу в суд - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Юлия Насулина
Перейти в фотобанк
Сотрудники ФСБ РФ конвоируют заместителя командира нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыгу в суд
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Заместитель командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар" Денис Мурыга, задержанный в Ростовской области, признался, что участвовал в подрыве моста в ЛНР в 2015 году, следует из видеозаписи, предоставленной РИА Новости источником.
"В марте 2015 года по указанию командира роты огневой поддержки Радченко Игоря Александровича с позывным "Рубеж" я участвовал в спецоперации по подрыву моста айдаровцами, в результате которого погибли часовые Народной милиции ЛНР", - сказал Мурыга.
В четверг Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Мурыги до 16 июля. Он подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании.
По данным источника РИА Новости, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске. Его задержали в апреле текущего года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛисичанскСитуация в ДНР и ЛНРРоссияБатальон "Айдар"
 
 
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