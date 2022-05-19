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Росгвардия уничтожила четыре ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789495050.html
Росгвардия уничтожила четыре ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области
Росгвардия уничтожила четыре ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области - РИА Новости, 19.05.2022
Росгвардия уничтожила четыре ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области
Военные Росгвардии уничтожили 4 неразорвавшиеся ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:18
2022-05-19T15:18
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
донбасс
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Военные Росгвардии уничтожили 4 неразорвавшиеся ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства."В Харьковской области спецназовцы Росгвардии после проведения инженерной разведки обнаружили 4 неразорвавшиеся ракеты РСЗО "Ураган". Опасная находка уничтожена накладным зарядом с использованием более 3 кг тротила", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что местные жители сообщили росгвардейцам о неразорвавшемся снаряде, который лежал на одной из улиц. Инженеры уничтожили снаряд с соблюдением всех мер безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/kharkov-1789084996.html
https://ria.ru/20220508/rosgvardiya-1787510145.html
харьковская область
украина
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безопасность, харьковская область, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донбасс
15:18 19.05.2022
 
Росгвардия уничтожила четыре ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области

Росгвардия уничтожила четыре неразорвавшиеся ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии на Украине
Военнослужащие Росгвардии на Украине - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Военные Росгвардии уничтожили 4 неразорвавшиеся ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Харьковской области спецназовцы Росгвардии после проведения инженерной разведки обнаружили 4 неразорвавшиеся ракеты РСЗО "Ураган". Опасная находка уничтожена накладным зарядом с использованием более 3 кг тротила", - говорится в сообщении.
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Росгвардия уничтожила подразделение украинских войск под Харьковом
В ведомстве добавили, что местные жители сообщили росгвардейцам о неразорвавшемся снаряде, который лежал на одной из улиц. Инженеры уничтожили снаряд с соблюдением всех мер безопасности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Донбасс
 
 
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