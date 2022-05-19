https://ria.ru/20220519/ukraina-1789495050.html

Росгвардия уничтожила четыре ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области

Росгвардия уничтожила четыре ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области - РИА Новости, 19.05.2022

Росгвардия уничтожила четыре ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области

Военные Росгвардии уничтожили 4 неразорвавшиеся ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:18

2022-05-19T15:18

2022-05-19T15:18

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

донбасс

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Военные Росгвардии уничтожили 4 неразорвавшиеся ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства."В Харьковской области спецназовцы Росгвардии после проведения инженерной разведки обнаружили 4 неразорвавшиеся ракеты РСЗО "Ураган". Опасная находка уничтожена накладным зарядом с использованием более 3 кг тротила", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что местные жители сообщили росгвардейцам о неразорвавшемся снаряде, который лежал на одной из улиц. Инженеры уничтожили снаряд с соблюдением всех мер безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/kharkov-1789084996.html

https://ria.ru/20220508/rosgvardiya-1787510145.html

харьковская область

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донбасс