https://ria.ru/20220519/ukraina-1789491194.html

Госбюро расследований Украины зарегистрировало 420 дел о госизмене

Госбюро расследований Украины зарегистрировало 420 дел о госизмене - РИА Новости, 19.05.2022

Госбюро расследований Украины зарегистрировало 420 дел о госизмене

Советник по коммуникациям госбюро расследований Украины Татьяна Сапян сообщила, что с 24 февраля зарегистрировано 420 уголовных дел, связанных с госизменой и... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:06

2022-05-19T15:06

2022-05-19T15:06

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573067161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f915406aee259566bd5ff2e9725d849.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Советник по коммуникациям госбюро расследований Украины Татьяна Сапян сообщила, что с 24 февраля зарегистрировано 420 уголовных дел, связанных с госизменой и коллаборационизмом."С 24 февраля зарегистрировано 420 уголовных производств, связанных с госизменой, коллаборационизмом. Уже физически вручено около 70 подозрений и некоторые дела направлены в суд", - сказала Сапян в эфире телеканала "Украина-24"Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220510/rozysk-1787761139.html

https://ria.ru/20220519/arest-1789457401.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс