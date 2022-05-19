Рейтинг@Mail.ru
Госбюро расследований Украины зарегистрировало 420 дел о госизмене - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789491194.html
Госбюро расследований Украины зарегистрировало 420 дел о госизмене
Госбюро расследований Украины зарегистрировало 420 дел о госизмене - РИА Новости, 19.05.2022
Госбюро расследований Украины зарегистрировало 420 дел о госизмене
Советник по коммуникациям госбюро расследований Украины Татьяна Сапян сообщила, что с 24 февраля зарегистрировано 420 уголовных дел, связанных с госизменой и... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:06
2022-05-19T15:06
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573067161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f915406aee259566bd5ff2e9725d849.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Советник по коммуникациям госбюро расследований Украины Татьяна Сапян сообщила, что с 24 февраля зарегистрировано 420 уголовных дел, связанных с госизменой и коллаборационизмом."С 24 февраля зарегистрировано 420 уголовных производств, связанных с госизменой, коллаборационизмом. Уже физически вручено около 70 подозрений и некоторые дела направлены в суд", - сказала Сапян в эфире телеканала "Украина-24"Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/rozysk-1787761139.html
https://ria.ru/20220519/arest-1789457401.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573067161_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_48551b14ed2f77fc8074791d968f343e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
15:06 19.05.2022
 
Госбюро расследований Украины зарегистрировало 420 дел о госизмене

Сапян: Госбюро расследований Украины зарегистрировало 420 дел о госизмене с 24 февраля

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания администрации президента Украины в Киеве
Сотрудники полиции у здания администрации президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции у здания администрации президента Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Советник по коммуникациям госбюро расследований Украины Татьяна Сапян сообщила, что с 24 февраля зарегистрировано 420 уголовных дел, связанных с госизменой и коллаборационизмом.
"С 24 февраля зарегистрировано 420 уголовных производств, связанных с госизменой, коллаборационизмом. Уже физически вручено около 70 подозрений и некоторые дела направлены в суд", - сказала Сапян в эфире телеканала "Украина-24"
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 15:39
Госбюро расследований Украины объявило Илью Киву в международный розыск
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 13:48
В Кремле назвали арест российских активов на Украине воровством
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала