https://ria.ru/20220519/ukraina-1789491194.html
Госбюро расследований Украины зарегистрировало 420 дел о госизмене
Госбюро расследований Украины зарегистрировало 420 дел о госизмене - РИА Новости, 19.05.2022
Госбюро расследований Украины зарегистрировало 420 дел о госизмене
Советник по коммуникациям госбюро расследований Украины Татьяна Сапян сообщила, что с 24 февраля зарегистрировано 420 уголовных дел, связанных с госизменой и... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:06
2022-05-19T15:06
2022-05-19T15:06
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573067161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f915406aee259566bd5ff2e9725d849.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Советник по коммуникациям госбюро расследований Украины Татьяна Сапян сообщила, что с 24 февраля зарегистрировано 420 уголовных дел, связанных с госизменой и коллаборационизмом."С 24 февраля зарегистрировано 420 уголовных производств, связанных с госизменой, коллаборационизмом. Уже физически вручено около 70 подозрений и некоторые дела направлены в суд", - сказала Сапян в эфире телеканала "Украина-24"Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/rozysk-1787761139.html
https://ria.ru/20220519/arest-1789457401.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573067161_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_48551b14ed2f77fc8074791d968f343e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
Госбюро расследований Украины зарегистрировало 420 дел о госизмене
Сапян: Госбюро расследований Украины зарегистрировало 420 дел о госизмене с 24 февраля