https://ria.ru/20220519/ukraina-1789488049.html

Европарламент утвердил временную отмену пошлин на украинские товары

Европарламент утвердил временную отмену пошлин на украинские товары - РИА Новости, 19.05.2022

Европарламент утвердил временную отмену пошлин на украинские товары

Европейский парламент утвердил в четверг временную отмену пошлин на импорт из Украины, говорится в пресс-релизе ЕП. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:58

2022-05-19T14:58

2022-05-19T14:58

владимир путин

украина

россия

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Европейский парламент утвердил в четверг временную отмену пошлин на импорт из Украины, говорится в пресс-релизе ЕП.В конце апреля Еврокомиссия предложила на один год приостановить взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС. В ЕС полагают, что это решение позволит Украине нарастить экспорт, "преодолеть ту сложную ситуацию, в которой оказались украинские экспортёры" из-за военной операции России.В парламенте отметили, что ЕС является главным торговым партнером Украины. По данным на 2021 год, 40% внешней торговли Украины приходится на страны ЕС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/kreml-1789472164.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия