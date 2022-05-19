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Европарламент утвердил временную отмену пошлин на украинские товары - РИА Новости, 19.05.2022
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Европарламент утвердил временную отмену пошлин на украинские товары
Европарламент утвердил временную отмену пошлин на украинские товары - РИА Новости, 19.05.2022
Европарламент утвердил временную отмену пошлин на украинские товары
Европейский парламент утвердил в четверг временную отмену пошлин на импорт из Украины, говорится в пресс-релизе ЕП. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:58
2022-05-19T14:58
владимир путин
украина
россия
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Европейский парламент утвердил в четверг временную отмену пошлин на импорт из Украины, говорится в пресс-релизе ЕП.В конце апреля Еврокомиссия предложила на один год приостановить взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС. В ЕС полагают, что это решение позволит Украине нарастить экспорт, "преодолеть ту сложную ситуацию, в которой оказались украинские экспортёры" из-за военной операции России.В парламенте отметили, что ЕС является главным торговым партнером Украины. По данным на 2021 год, 40% внешней торговли Украины приходится на страны ЕС.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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владимир путин, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия
14:58 19.05.2022
 
Европарламент утвердил временную отмену пошлин на украинские товары

Европейский парламент поддержал временную отмену пошлин на импорт из Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Европейский парламент утвердил в четверг временную отмену пошлин на импорт из Украины, говорится в пресс-релизе ЕП.
В конце апреля Еврокомиссия предложила на один год приостановить взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС. В ЕС полагают, что это решение позволит Украине нарастить экспорт, "преодолеть ту сложную ситуацию, в которой оказались украинские экспортёры" из-за военной операции России.
"Утвержденные по срочной процедуре решения предусматривают полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год", - говорится в документе.
В парламенте отметили, что ЕС является главным торговым партнером Украины. По данным на 2021 год, 40% внешней торговли Украины приходится на страны ЕС.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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