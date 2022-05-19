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В Кремле рассказали о будущем освобожденных на Украине территорий - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789467534.html
В Кремле рассказали о будущем освобожденных на Украине территорий
В Кремле рассказали о будущем освобожденных на Украине территорий - РИА Новости, 19.05.2022
В Кремле рассказали о будущем освобожденных на Украине территорий
Судьба освобожденных украинских регионов зависит от выражения воли самих жителей, без этого ничего делаться не может, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:14
2022-05-19T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Судьба освобожденных украинских регионов зависит от выражения воли самих жителей, без этого ничего делаться не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Все действия имеют свою предтечу, а предтече любых действий может быть исключительно выражение воли жителей этих районов. Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, решила ли Россия "оккупировать часть территории Украины" вразрез обещаниям президента Владимира Путина, который в начале спецоперации говорил, что оккупации украинских территорий не будет.Песков отметил, что противоречий в словах президента и ряда российских политиков, которые, в частности, говорили про Херсонскую область или Запорожье, нет.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить.
https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html
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украина
херсонская область
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в мире, украина, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр, донбасс
14:14 19.05.2022 (обновлено: 14:39 19.05.2022)
 
В Кремле рассказали о будущем освобожденных на Украине территорий

Песков: без выражения воли жителей освобожденных территорий Украины ничего делать нельзя

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в Мариуполе
Разрушенный дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разрушенный дом в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Судьба освобожденных украинских регионов зависит от выражения воли самих жителей, без этого ничего делаться не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все действия имеют свою предтечу, а предтече любых действий может быть исключительно выражение воли жителей этих районов. Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, решила ли Россия "оккупировать часть территории Украины" вразрез обещаниям президента Владимира Путина, который в начале спецоперации говорил, что оккупации украинских территорий не будет.
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Песков отметил, что противоречий в словах президента и ряда российских политиков, которые, в частности, говорили про Херсонскую область или Запорожье, нет.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить.
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