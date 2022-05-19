14:14 19.05.2022 (обновлено: 14:39 19.05.2022)
В Кремле рассказали о будущем освобожденных на Украине территорий
Песков: без выражения воли жителей освобожденных территорий Украины ничего делать нельзя
Разрушенный дом в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Судьба освобожденных украинских регионов зависит от выражения воли самих жителей, без этого ничего делаться не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все действия имеют свою предтечу, а предтече любых действий может быть исключительно выражение воли жителей этих районов. Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, решила ли Россия "оккупировать часть территории Украины" вразрез обещаниям президента Владимира Путина, который в начале спецоперации говорил, что оккупации украинских территорий не будет.
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Песков отметил, что противоречий в словах президента и ряда российских политиков, которые, в частности, говорили про Херсонскую область или Запорожье, нет.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить.
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