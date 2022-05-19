https://ria.ru/20220519/ukraina-1789419395.html

Суд рассмотрит ходатайство об аресте замкомандира нацбата "Айдар" Мурыги

Суд рассмотрит ходатайство об аресте замкомандира нацбата "Айдар" Мурыги - РИА Новости, 19.05.2022

Суд рассмотрит ходатайство об аресте замкомандира нацбата "Айдар" Мурыги

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в четверг рассмотрит ходатайство следователя об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:05

2022-05-19T12:05

2022-05-19T16:27

специальная военная операция на украине

криминал

ростов-на-дону

ростовская область

лисичанск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в четверг рассмотрит ходатайство следователя об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.Официально фабула обвинения пока не раскрывается, но источник РИА Новости рассказал, что Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар"."В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило ходатайство старшего следователя следственного отделения УФСБ по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурыги Дениса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК России", — сказал представитель пресс-службы суда.Рассмотрение ходатайства будет проходить в закрытом от прессы режиме.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске.По данным собеседника, в том же году он был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.

https://ria.ru/20220512/zaderzhanie-1788052258.html

https://ria.ru/20220513/obvinenie-1788286379.html

ростов-на-дону

ростовская область

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криминал, ростов-на-дону, ростовская область, лисичанск