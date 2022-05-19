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Суд рассмотрит ходатайство об аресте замкомандира нацбата "Айдар" Мурыги - РИА Новости, 19.05.2022
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https://ria.ru/20220519/ukraina-1789419395.html
Суд рассмотрит ходатайство об аресте замкомандира нацбата "Айдар" Мурыги
Суд рассмотрит ходатайство об аресте замкомандира нацбата "Айдар" Мурыги - РИА Новости, 19.05.2022
Суд рассмотрит ходатайство об аресте замкомандира нацбата "Айдар" Мурыги
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в четверг рассмотрит ходатайство следователя об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:05
2022-05-19T16:27
специальная военная операция на украине
криминал
ростов-на-дону
ростовская область
лисичанск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в четверг рассмотрит ходатайство следователя об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.Официально фабула обвинения пока не раскрывается, но источник РИА Новости рассказал, что Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар"."В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило ходатайство старшего следователя следственного отделения УФСБ по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурыги Дениса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК России", — сказал представитель пресс-службы суда.Рассмотрение ходатайства будет проходить в закрытом от прессы режиме.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске.По данным собеседника, в том же году он был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
https://ria.ru/20220512/zaderzhanie-1788052258.html
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ростов-на-дону
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криминал, ростов-на-дону, ростовская область, лисичанск
12:05 19.05.2022 (обновлено: 16:27 19.05.2022)
 
Суд рассмотрит ходатайство об аресте замкомандира нацбата "Айдар" Мурыги

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит ходатайство об аресте замкомандира нацбата "Айдар" Мурыги

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБоевики батальона "Айдар"
Боевики батальона Айдар - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Боевики батальона "Айдар". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в четверг рассмотрит ходатайство следователя об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
Официально фабула обвинения пока не раскрывается, но источник РИА Новости рассказал, что Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар".
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"В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило ходатайство старшего следователя следственного отделения УФСБ по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурыги Дениса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК России", — сказал представитель пресс-службы суда.
Рассмотрение ходатайства будет проходить в закрытом от прессы режиме.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске.
По данным собеседника, в том же году он был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
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Специальная военная операция на УкраинеКриминалРостов-на-ДонуРостовская областьЛисичанск
 
 
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