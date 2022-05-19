11:32 19.05.2022 (обновлено: 14:09 19.05.2022)
Посол Украины попытался объяснить, зачем оскорбил Шольца
Посол Украины в Германии Мельник попытался оправдаться за оскорбление в адрес Шольца
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", чтобы подтолкнуть Берлин к изменению политики в отношении Киева. Об этом дипломат рассказал в интервью Funke.
"Мне показалось странным, что люди всегда ищут предлоги, чтобы не принимать нужное решение, например о поставках тяжелого вооружения на Украину, или отложить его", — отметил Мельник.
По словам посла, главной его целью было заставить Берлин сменить курс.
"Иногда нет другого выхода, кроме как риторически обидеть, даже спровоцировать", — пояснил он.
Так, по мнению Мельника, партнеры должны не просто помогать друг другу тяжелым вооружением, но и оказывать символические жесты "вроде визита в Киев канцлера".
"Но и то, и другое отсутствует", — заключил он.
Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как украинские власти отказали принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.