https://ria.ru/20220519/ukraina-1789408042.html

Посол Украины попытался объяснить, зачем оскорбил Шольца

Посол Украины попытался объяснить, зачем оскорбил Шольца - РИА Новости, 19.05.2022

Посол Украины попытался объяснить, зачем оскорбил Шольца

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", чтобы подтолкнуть Берлин к изменению политики в... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:32

2022-05-19T11:32

2022-05-19T14:09

в мире

андрей мельников

франк-вальтер штайнмайер

киев

украина

берлин (город)

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", чтобы подтолкнуть Берлин к изменению политики в отношении Киева. Об этом дипломат рассказал в интервью Funke.По словам посла, главной его целью было заставить Берлин сменить курс."Иногда нет другого выхода, кроме как риторически обидеть, даже спровоцировать", — пояснил он.Так, по мнению Мельника, партнеры должны не просто помогать друг другу тяжелым вооружением, но и оказывать символические жесты "вроде визита в Киев канцлера".Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как украинские власти отказали принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/melnik-1787700031.html

https://ria.ru/20220508/posol-1787531925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, андрей мельников, франк-вальтер штайнмайер, киев, украина, берлин (город), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии