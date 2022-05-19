Рейтинг@Mail.ru
Посол Украины попытался объяснить, зачем оскорбил Шольца - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789408042.html
Посол Украины попытался объяснить, зачем оскорбил Шольца
Посол Украины попытался объяснить, зачем оскорбил Шольца - РИА Новости, 19.05.2022
Посол Украины попытался объяснить, зачем оскорбил Шольца
Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", чтобы подтолкнуть Берлин к изменению политики в... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:32
2022-05-19T14:09
в мире
андрей мельников
франк-вальтер штайнмайер
киев
украина
берлин (город)
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437877_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e51b0c820e1d2910c66e6e8600242126.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", чтобы подтолкнуть Берлин к изменению политики в отношении Киева. Об этом дипломат рассказал в интервью Funke.По словам посла, главной его целью было заставить Берлин сменить курс."Иногда нет другого выхода, кроме как риторически обидеть, даже спровоцировать", — пояснил он.Так, по мнению Мельника, партнеры должны не просто помогать друг другу тяжелым вооружением, но и оказывать символические жесты "вроде визита в Киев канцлера".Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как украинские власти отказали принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.
https://radiosputnik.ria.ru/20220509/melnik-1787700031.html
https://ria.ru/20220508/posol-1787531925.html
киев
украина
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786437877_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_08c38d41b17c3640874f0abc1456e8e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей мельников, франк-вальтер штайнмайер, киев, украина, берлин (город), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
11:32 19.05.2022 (обновлено: 14:09 19.05.2022)
 
Посол Украины попытался объяснить, зачем оскорбил Шольца

Посол Украины в Германии Мельник попытался оправдаться за оскорбление в адрес Шольца

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", чтобы подтолкнуть Берлин к изменению политики в отношении Киева. Об этом дипломат рассказал в интервью Funke.

"Мне показалось странным, что люди всегда ищут предлоги, чтобы не принимать нужное решение, например о поставках тяжелого вооружения на Украину, или отложить его", — отметил Мельник.

По словам посла, главной его целью было заставить Берлин сменить курс.
"Иногда нет другого выхода, кроме как риторически обидеть, даже спровоцировать", — пояснил он.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
9 мая, 22:33В мире
Немцы уличили посла Украины Мельника в "циничном пиаре"
Так, по мнению Мельника, партнеры должны не просто помогать друг другу тяжелым вооружением, но и оказывать символические жесты "вроде визита в Киев канцлера".

"Но и то, и другое отсутствует", — заключил он.

Ранее Шольц сообщил, что не намерен в ближайшее время ехать в Киев после того, как украинские власти отказали принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В ответ Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Извиняться он впоследствии отказался.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник у мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, Берлин - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 17:14
"Мельник, вон": жители Берлина освистали посла Украины у мемориала
 
В миреАндрей МельниковФранк-Вальтер ШтайнмайерКиевУкраинаБерлин (город)Признание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала